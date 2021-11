Fotógrafo captura OVNI em forma de rosquinha e especialistas procuram uma explicação para imagem

Imagens capturadas por um fotógrafo de Zurique chamaram a atenção por mostrar o que seria um OVNI (Objeto voador não identificado) em formato de rosquinha, no céu da Suíça. Inicialmente, o homem imaginou estar fotografando a cápsula Crew Dragon Endeavour, da SpaceX, retornando à Terra. No entanto, especialistas disseram que o avistamento da espaçonave a partir daquele país seria impossível, já que ela pousou no Golfo do México, a cerca de 8 mil km do local de onde as fotos foram tiradas. As informações são do site Olhar Digital.

Ao publicar seu flagrante em sua conta no Twitter, o suíço ainda brincou com o CEO da SpaceX, “Elon Musk, espero que tenha sido a cápsula Dragon da SpaceX e não uma invasão de UFOs rosquinha”, escreveu ele, usando a expressão em inglês para “Objeto voador não identificado” (OVNI).

Marco Langbroek, um rastreador amador de satélites e pesquisador acadêmico da Universidade de Leiden, na Holanda, disse ao site Live Science que qualquer passagem [da Endeavour] sobre a Suíça antes do pouso naquela noite estaria completamente na sombra da Terra, ou seja, não seria iluminada pelo Sol, impossibilitando que ela fosse vista. “A reentrada em si foi sobre o México e o Golfo do México, e não teria sido visível da Suíça. A deórbita, antes da reentrada, foi sobre o oceano Índico, portanto também não visível da Suíça”.

Para Langbroek, uma das possibilidades é que a imagem não seja de um OVNI, mas apenas a imagem distorcida de uma estrela distante.

No entanto, algumas imagens que o fotógrafo registrou naquela noite, parecem mostrar um rastro de luz em zigue-zague atrás do objeto – sugerindo que ele estava realmente se movendo.

Jonathan McDowell, um astrofísico do Centro de Astrofísica Harvard-Smithsonian, em Massachusetts, diz que é possível que o OVNI rosquinha fosse o estágio superior de um foguete queimando ao reentrar na atmosfera. Como não se sabe a hora exata em que as imagens foram feitas, já que o suíço não respondeu ao Live Science, é difícil relacioná-las a qualquer objeto conhecido que pudesse estar cruzando o céu naquela noite. Por isso, OVNI rosquinha sobre a Suíça continua sendo um mistério.