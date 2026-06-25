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Moradores de 10 edifícios acionaram Defesa Civil durante tremor em Belém, diz superintendente

Em coletiva de impresa realizada na manhã dessa quinta-feira (25), o órgão afirma que não houve fissuras, rachaduras e outros danos estruturais nos prédios onde o abalo foi sentido na noite anterior

Lívia Ximenes
fonte

Márcio Pereira, superintendente da Defesa Civil Municipal (Igor Mota / O Liberal)

Os moradores de 10 edifícios de Belém acionaram a Defesa Civil Municipal, na noite dessa quarta-feira (24), devido ao tremor ocorrido durante a partida da Copa do Mundo 2026 entre Brasil e Escócia. O órgão, em coletiva de imprensa realizada na manhã dessa quinta-feira (25), afirma que não houve fissuras, rachaduras e outros danos estruturais nos prédios onde o abalo foi sentido. O superintendente Márcio Pereira diz que as ocorrências foram registradas nos bairros da Pedreira, Jurunas, Cremação, Umarizal e Nazaré.

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“Nós fomos chamados de imediato e, com anossa chegada lá, fizemos a evacuação preventiva dos moradores. Logo em seguida, nosso setor de engenharia e nossos técnicos entraram em ação para verificar as fissuras, alguns danos estruturais, se havia rachaduras. Foi constatado que nada disso aconteceu e, logo em seguida, foram liberados”, fala Márcio. O superintendente ressalta que, nos próximos 15 dias, a Defesa Civil fará monitoramento dos locais.

“Avisamos aos moradores, a população para não se preocupar”, ressalta. Se moradores e síndicos notarem algo durante o período posterior ao tremor, Márcio alerta que devem entrar em contato com a Defesa Civil pelo número (91) 98439-0646. Em nota divulgada na noite dessa quarta-feira (24), após o episódio, a Prefeitura de Belém relatou o trabalho junto à Defesa Civil Estadual e o Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA): “Não há registro de ocorrências graves. A Prefeitura tranquiliza a população e reforça que sigam as recomendações dos órgãos oficiais de segurança e acompanhe os canais oficiais de comunicação.”

O CBMPA, em nota enviada à reportagem, confirmou que os “reflexos de um abalo sísmico na Venezuela, foram sentidos em Belém por moradores de prédios nos bairros (Umarizal, Nazaré, Pedreira e Cremação) e também em Santarém, além de outros estados da Região Norte”. “Após vistorias realizadas em prédios em Belém e Santarém, até o momento, não há registros de danos estruturais ou vítimas”, disse o órgão.

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