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Bombeiros confirmam tremor de terra em Santarém após terremotos na Venezuela

Vistorias foram realizadas no município e não identificaram danos estruturais nem vítimas

O Liberal
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Moradores de Santarém também relatam tremores após terremotos registrados na Venezuela. (Pedro Guerreiro | Ag. Pará)

Moradores de Santarém também relataram ter sentido tremores na noite desta quarta-feira (24), por volta das 19h, durante o mesmo período em que o fenômeno foi percebido em Belém e em outras cidades da Região Norte.

Em nota, o Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA) informou que os tremores sentidos no estado foram reflexos de um abalo sísmico registrado na Venezuela. Segundo a corporação, equipes realizaram vistorias em edificações de Santarém e de Belém, e, até o momento, não foram registrados danos estruturais nem vítimas.

"O Corpo de Bombeiros Militar do Pará e a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil informam que, na noite desta quarta-feira (24), reflexos de um abalo sísmico na Venezuela foram sentidos em Belém por moradores de prédios nos bairros do Umarizal, Nazaré, Pedreira e Cremação, e também em Santarém, além de outros estados da Região Norte. Após vistorias realizadas em prédios em Belém e Santarém, até o momento, não há registros de danos estruturais ou vítimas", informou o CBMPA.

A Defesa Civil do Estado informou que permanece em contato com o laboratório de sismologia da Defesa Civil Nacional e demais órgãos de monitoramento para acompanhar a evolução do evento e avaliar possíveis impactos para a região.

O Centro de Sismologia da USP informou que dois terremotos de magnitude superior a 7 registrados na Venezuela produziram ondas de superfície capazes de serem percebidas em localidades da Região Norte, especialmente em edifícios, andares mais altos ou por pessoas que estavam em ambientes silenciosos. Segundo os pesquisadores, a confirmação definitiva da relação entre os terremotos e os tremores sentidos no Pará dependerá da comparação entre os horários dos relatos da população e os registros oficiais dos eventos sísmicos.

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Moradores de Santarém também relatam tremores após terremotos registrados na Venezuela
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