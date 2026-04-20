Na manhã desta segunda-feira (20), moradores das proximidades do canal do Mata Fome, no bairro da Pratinha 2, em Belém, contabilizam os prejuízos causados pelas fortes chuvas que atingiram a Grande Belém entre sábado (18) e domingo (19). Ruas alagadas e casas invadidas pela água deixaram um rastro de destruição e perdas materiais.

A motociclista por aplicativo Eliane Cristina Araújo Lima, de 37 anos, relata que enfrenta o problema há anos e critica a falta de manutenção no canal. “Eu moro aqui há dez anos. Eles não fazem a limpeza. Olha o canal como está. Os canais estão todos fechados. Perdi a minha geladeira, a minha máquina de lavar”, afirmou.

Moradores da Pratinha 2 contabilizam prejuízos após chuvas, em Belém Moradores da Pratinha 2 contabilizam prejuízos após chuvas, em Belém. Foto: Thiago Gomes | O Liberal Moradores da Pratinha 2 contabilizam prejuízos após chuvas, em Belém. Foto: Thiago Gomes | O Liberal Moradores da Pratinha 2 contabilizam prejuízos após chuvas, em Belém. Foto: Thiago Gomes | O Liberal

Segundo os moradores, o acúmulo de lixo e a ausência de limpeza nos canais agravam a situação durante períodos de chuva intensa, dificultando o escoamento da água e aumentando o nível dos alagamentos.

A comunidade volta a cobrar ações do poder público, como a limpeza regular dos canais e a execução de obras de macrodrenagem no canal do Mata Fome, apontadas como essenciais para evitar novos prejuízos.