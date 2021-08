Moradores criam o 'Clube da Cosanpa' em buraco que alagou na Pedreira

Moradores da passagem Santa Catarina, no bairro da Pedreira, usaram o bom humor para chamar a atenção da Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa) a respeito de um buraco intitulado como “Clube da Cosanpa”. Por causa de um encanamento quebrado, o buraco inundou após o restabelecimento do fornecimento de água, que havia sido interrompido na última terça-feira (18).

Foi então que moradores das proximidades decidiram usar as redes sociais para divulgar e brincar com o ocorrido. No vídeo, postado em uma rede social, é possível ver crianças e adultos rindo e tomando banho na "piscina"; veja:

"Agora podemos desfrutar de uma piscina nas tardes quentes”, brinca uma pessoa na publicação. Uma das pessoas que aparecem no vídeo também destaca o valor fictício do local enquanto toma banho.

Segundo um morador da área, que não quis se identificar, o buraco ficou aberto por vários dias. A equipe da redação integrada de O Liberal foi até o local, porém o buraco já havia sido fechado na madrugada desta quinta-feira (19).

Local onde havia a "piscina" já recuperado pela Companhia (Elivaldo Pamplona/O Liberal)

Acionada pela reportagem, a Cosanpa informou "que a obra de substituição de rede está em andamento na área e a escavação já foi recomposta com concreto. Nos próximos dias, o asfalto será reposto. A Cosanpa reforça que as áreas de escavações são pontos de trabalho da nova rede de água e pede a colaboração dos moradores para que não interfiram nos pontos de escavação como medida de segurança para todos e também para o bom andamento da obra".