VÍDEO: Entenda o objetivo das diversas obras espalhadas pela capital paraense

Quem anda pelas travessas, ruas e avenidas de Belém, tanto na periferia quanto no centro da cidade, observa vários buracos espalhados e homens trabalhando. Essas intervenções fazem parte de uma grande obra da Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa), que tem o objetivo de substituir a rede de abastecimento antiga, composta de Cimento Amianto, por uma nova rede, a Polientileno de Alta Densidade (PEAD). Segundo o presidente da Cosanpa, José Antônio De Angelis, o sistema de abastecimento atual tornou-se obsoleto e precisou ser substituído por um moderno, que dura mais de 50 anos e já é utilizado há décadas em vários países da Europa.

As obras alteram, em alguns trechos, o trânsito e a rotina da cidade. Por isso, segundo ele, a população deve ter paciência. “Às vezes, essas obras, que são de grande porte, fecham trechos de algumas ruas temporariamente e alteram o trânsito de Belém, mas a população deve entender que as intervenções são imprescindíveis e deve ter compreensão. Mais de 800 mil habitantes, de 26 bairros da capital, serão contemplados com o serviço de troca de, aproximadamente, 180 km de redes de abastecimento”, considera o presidente.

Uma das obras da Cosanpa na avenida Bernardo Sayão, em Belém (Elivaldo Pamplona / O Liberal)

A população sente esse impacto das obras no dia a dia. O motorista Lázaro Fernandes Meireles, de 66 anos, morador da travessa Perebebuí próximo à avenida Doutor Freitas, no bairro do Curió-Utinga, um dos pontos de obra da Cosanpa, reconhece a importância das intervenções, mas reclama do transtorno causado no local. “Como cidadão e cliente da Cosanpa, reconheço que esses serviços precisam ser feitos e que todo mundo será beneficiado. O problema é que o trânsito fica desordenado no entorno dessas obras. Acredito que falta um melhor planejamento e organização por parte da SeMob (Superintendência de Mobilidade Urbana), para que o trânsito flua melhor nas áreas alteradas e a população não sinta tantos efeitos”, defende Lázaro Fernandes Meireles.

Com as obras, espalhadas em 362 pontos do município neste mês de agosto, a expectativa é que as perdas de água, que ainda são muitas e chegam a 40%, sejam diminuídas consideravelmente. Também com a troca da tubulação, conforme o gestor da companhia, menos necessidade de serviços de manutenção serão necessárias e a pressão nas redes irá melhorar, bem como a qualidade da água que chega à torneira da população.

“Com o sistema de abastecimento antigo, existe uma possibilidade maior de acontecer vazamentos, perdas de água e infiltração de sujeiras para dentro da rede, o que causa, em algumas situações, coloração e gosto na água. Com o nosso sistema, iremos otimizar o trabalho e fornecer uma água ainda mais pura e potável, como a companhia sempre trabalhou para fornecer”, explica o José Antônio DeAngelis.

Na foto, o presidente da Cosanpa, José Antônio De Angelis (Elivaldo Pamplona / O Liberal)

Investimento e prazos

Todo o investimento da complexa obra gira em torno de R$ 250 milhões e é executada pelo consórcio de empresas Águas do Guamá. Em andamento desde agosto de 2019, a primeira etapa dos serviços tem previsão para ser concluída entre os próximos seis e nove meses, o que representa 90% do total. Após isso, nos 10% restantes da segunda fase de obras, serão colocados hidrômetros de última geração para os consumidores e haverá a verificação de vazamentos invisíveis, o que deve se estender até o final de 2022.