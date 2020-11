Moradora filma resgate de moto engolida por buraco em alagamento; assista

Uma moradora do bairro Curió-Utinga, em Belém, registrou o momento em que um homem e sua moto são resgatados por populares após caírem em um buraco em uma rua alagada. A moto ficou completamente submersa e o piloto precisou de ajuda para sair da situação.

Os alagamentos, de acordo com os moradores da área são constantes. Eles avaliam que as obras do Canal do Mártir não foram bem executadas, porque o problema ficou mais comum na região.

Contra esse problema, os moradores do Curió-Utinga iniciaram um protesto na tarde desta segunda-feira (23), fechando a avenida João Paulo II, entre as passagens Ana Deusa e Rua do Campo. No sentido Ananindeua-Belém, a cada 30 minutos, eles liberam a via por cinco minutos para os veículos fazerem o retorno para o Entroncamento.