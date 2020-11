Moradores do Curió-Utinga fazem protesto e fecham a João Paulo II

Um protesto de aproximadamente 100 moradores do bairro Curió-Utinga, em Belém, fechou a avenida João Paulo II no fim da tarde desta segunda-feira (23). Os manifestantes se reuniram no perímetro entre as passagens Ana Deusa e Rua do Campo para reclamar dos alagamentos na área e também por avaliarem que as obras do Canal do Mártir não foram executadas da melhor maneira, já que as enchentes ficaram ainda mais constantes na área.

Depois de 45 minutos de bloqueio no sentido Ananindeua-Belém, os manifestantes abriram um pequeno espaço na via para permitir passagem de carros por cinco minutos. Os manifestantes anunciaram que a cada 30 minutos irão reabrir o espaço.