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Missa no Grupo Liberal: padre Claudio Pinghin orienta fiéis a seguir o Bom Pastor Jesus

Para isso, as pessoas precisam se converter a Deus e, então, em sintonia com Jesus, colocar em prática os ensinamentos do Cristo na convivência diária com o próximo

Eduardo Rocha
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Missa no Grupo Liberal: padre Claudio Pighin interage com fiéis durante a cerimônia religiosa (Foto: Ivan Duarte / O Liberal)

Na celebração da Santa Missa na sede do Grupo Liberal, no bairro do Marco, neste domingo (26),  o padre Claudio Pighin, diretor da Escola de Comunicação Papa Francisco, enfatizou a necessidade de se identificar Jesus Cristo como o Bom Pastor  e segui-lo na convivência com o próximo no dia a dia. Essa orientação é fundamentada na passagem bíblica de João 10, 1-10 (sobre Jesus como o Bom Pastor), tema da Homilia do celebrante neste final de semana, e ainda em Atos dos Apóstolos 2, 14 a. 36-41 (acerca da conversão a Deus). 

Como explicou o padre Claudio Pighin, nesse trecho dos Atos dos Apóstolos, Pedro chama a atenção dos outros discípulos, destacando que “para poder compreender a presença do Bom Pastor na nossa vida, precisamos nos converter. E isso significa que  temos que mudar a maneira de pensar, de falar e de agir”.

“E aí se torna possível perceber esta presença amorosa de Deus conosco, de um Jesus que se doa por nós, que nos ama infinitamente. De outro jeito, nós teremos dificuldades para compreender tudo isso. Devemos nos concentrar mais sobre as Sagradas Escrituras, a Palavra de Deus, para podermos ter uma identificação com esse nosso Bom Pastor. Porque ele chama, mas, se a gente não está disposto a ouvir, não adianta”, destaca o religioso.

No contexto de inúmeros discursos, convites na sociedade contemporânea, os cidadãos permanecem, muitas vezes, na dúvida sobre qual caminho adotar ou a qual pastor seguir. Sobre essa situação, o padre Claudio Pighin destaca que “tem que saber identificar aquele que é o verdadeiro”.

“Para fazer isso, temos que estar em sintonia com as Sagradas Escrituras, com a Palavra de Deus, porque as palavras da humanidade, do homem, da sociedade, não ajudam a fazer essa identificação”, disse o padre, referindo-se aos convites para desviar os fiéis do caminho a Deus.

“Então, esse Bom Pastor é a nossa porta. É a que nos conduz às verdes pastagens, isto é, nos ajuda a entender a verdadeira vida e ter muita esperança nessa verdadeira vida”, salientou.

Conversão

Essa transformação interior, moral, do ser humano apresenta-se como um grande desafio no contexto mundial de violências, conflitos armados e outras tantas dificuldades no cotidiano das cidades na Terra. 

Acerca desse desafio, o padre Claudio Pighin defende: “Pedro chamou a atenção, temos que nos converter, mudar a nossa maneira de pensar, de agir, de ver as coisas. Não se deixar enganar pelos falsos pastores, que o mundo está cheio. E a prova disso é que, seguindo os falsos pastores, nós não temos esperança de vida. Teremos só diatribas, invejas, divisões, guerras, violência e tudo mais. Então, é urgente se deixar levar pela escuta do Bom Pastor Jesus, se identificar com ele. Bacana. E isto vai por meio da escuta da Palavra de Deus”. 

A celebração da Santa Missa no Grupo Liberal, na avenida Romulo Maiorana com a travessa Perebebuí, no bairro do Marco,  ocorre todos os domingos às 11h. A cerimônia religiosa é realizada no hall de entrada da sede da empresa.

 

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