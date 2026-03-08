Missa no Grupo Liberal enaltece a missão de Jesus e de Maria, no Dia Internacional da Mulher

No 3º Domingo da Quaresma (período de preparação dos cristãos para a Páscoa), o padre Claudio Pighin, diretor da Escola de Comunicação Papa Francisco, celebrou a Santa Missa na sede do Grupo Liberal, no bairro do Marco. Por ocasião dessa cerimônia religiosa aberta ao público no hall de entrada da empresa, o padre Claudio ressaltou, neste domingo (8), Dia Internacional da Mulher, o sentido de preparação à Páscoa vivência cristã, o que inclui verificar e reconhecer, de modo particular, a presença das mulheres nas Sagradas Escrituras e no mundo como um todo. “Reconhecer as mulheres, o papel das mulheres, é reconhecer Deus na nossa vida”, disse.

“Estamos em plena Quaresma, rumo à Páscoa, e a Palavra de Deus nos orienta, nos ajuda a refletir como poder encontrar e reconhecer Jesus, o nosso Deus, no nosso caminho, na nossa vida”, destacou o padre Claudio. Ele ressaltou a passagem bíblica narrada em João 4, 5-42, em que Jesus, sendo judeu, conversa com uma mulher samaritana próximo ao poço de Jacó.

Como disse o padre Claudio, “essa narrativa mostra que Jesus, o nosso Deus, não tem preconceitos, mas é preciso se abrir a Ele. Não confiar totalmente na nossa maneira de pensar, de agir, mas é preciso se abrir a ele. Deixar que esse Deus tome a iniciativa na nossa vida.

VEJA MAIS

O religioso relatou ter encontrado um senhor que lhe disse ter ingressado na Igreja Católica. Ao ser perguntado pelo padre Claudio o que o fez tomar essa decisão, o homem respondeu: “Foi o meu coração”.

“É justamente isso. Temos que abrir o nosso coração ao nosso Deus para poder entender quanto ele nos quer e nos ama e nos conduz pelos seus caminhos, caminhos de vida eterna”, disse o padre.

Mulheres

Acerca do Dia Internacional da Mulher, o padre Claudio Pighin destacou que a sociedade sempre fez divisões. “Foi com o tempo que se conseguiu reconhecer a importância da mulher. No entanto, Deus, desde o começo, sempre fez homem e mulher. Quer dizer, gênero diferente, mas a mesma importância. Então, reconhecer as mulheres, o papel das mulheres, é reconhecer Deus na nossa vida’, enfatizou.

Em Belém, uma cidade com forte tradição mariana, o padre Claudio ressaltou o exemplo de fé dado por Maria, Mãe de Jesus: “Maria foi quem colaborou diretamente com esse plano de salvação de Deus, acolhendo Jesus no seu ventre, quer dizer, essa encarnação de Deus por meio da mulher, o templo vivo na nossa vida”.

“Portanto, também como Maria é o templo vivo de trazer Jesus para nós, também nós podemos colaborar com esse templo vivo sempre que é a mulher. Então, a mulher que gera vida, mulher que colabora com Deus, com o plano de Deus, e nós precisamos viver reconhecendo tudo isso”, completou o padre Claudio Pighin.