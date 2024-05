Missa no Grupo Liberal celebra dia de Corpus Christi nesta quinta-feira

A Santa Missa realizada nesta quinta-feira (30), na sede do Grupo Liberal, no bairro do Marco, em Belém, celebrou o dia de Corpus Christi. Tradicionalmente, a data é festejada 60 dias após o domingo de Páscoa, rememorando a presença de Jesus Cristo na Eucaristia. Durante a celebração presidida pelo padre Cláudio Pighin, o sacerdote convidou os fiéis a refletirem sobre a renovação da fé por meio do Sacramento e sobre a misericórdia de Nosso Senhor.

A celebração foi precedida pelos ritos iniciais, com cânticos e louvores, além da leitura dos livros do Êxodo, Salmo, da Carta aos Hebreus e da leitura do Evangelho de São Marcos. Padre Cláudio detalha, a partir do Evangelho, sobre a instituição de Corpus Christi: É celebrada essa festa de maneira solene o Corpo e o Sangue de Jesus. Quer dizer que aquela Eucaristia que estamos celebrando é uma presença real de Jesus entre nós”, lembra ele, ao pontuar que esse é um momento de união para a Igreja.

E ainda, a celebração do Corpo e do Sangue de Cristo retoma ao eixo central da fé cristã: a história de salvação da humanidade a partir do sacrifício de Jesus na cruz. Com isso, a reflexão do Evangelho também conduziu os presentes a recordarem a promessa do Salvador que “não beberei o vinho mais do fruto da videira, até o dia que beberei o vinho novo do Reino de Deus”, fazendo referência a salvação eterna no Reino dos Céus.

“Foi instituída essa solenidade, porque aconteceu ao longo da história, que uns desconfiaram e ainda existem ainda hoje que desconfiam, mas aconteceu esses milagres famosos da Eucarística, que saiu sangue da hóstia, para mostrar realmente que esse é o corpo e o sangue de Jesus. Hoje a igreja celebra a data no Brasil. Em outros países, vai para o domingo, mas de qualquer forma é celebrada essa festa de maneira solene o corpo e sangue de Jesus”, detalha padre Cláudio.

Misericórdia

Também de acordo com o sacerdote, a data marca um dia para se voltar diante da misericórdia de Deus. “Celebrar a Eucaristia, a missa, é celebrar esta presença real de Jesus entre nós. Esse é um testemunho para mostrar quanto Deus é presente na nossa vida. E, ao mesmo tempo, se nós experimentamos a presença d’Ele, experimentamos, também, a ausência do ser humano a esta presença de Deus. Ou seja, Deus age, mas, às vezes, o ser humano não corresponde”, reflete.

Ainda de acordo com o padre, o evangelho do dia mostra a necessidade do povo em ouvir o chamado de Deus, sobretudo a partir do sacramento da Eucaristia. “Deus está conosco, só que o ser humano, às vezes, está longe dele. Precisamos fazer esta experiência. Ver e contemplar esse grande mistério dessa presença de Deus real na nossa vida, nosso dia a dia. Um Deus que não nos abandona, que infelizmente muitas vezes a humanidade não reconhece”, finaliza Pighin.