Missa na sede do Grupo Liberal traz reflexões sobre como se preparar para a vinda de Jesus

O padre Cláudio Pighin, da Arquidiocese de Belém, celebrou missa, na manhã deste domingo (4), na sede do Grupo Liberal, no Marco, em Belém, e fez reflexões sobre como se preparar para a vinda de Jesus Cristo. O ato litúrgico, que ocorre tradicionalmente nas dependências da empresa, atraiu moradores do bairro e de comunidades próximas, para ouvir a palavra de Deus.

“A palavra de Deus mostra que para se preparar para recebê-lo na nossa vida não é através de tantas palavras, mas sim por gestos concretos, na mudança da nossa maneira de agir, de ser, porque se não a gente pode fechar as portas à vinda de Deus. Nós sabemos que ele vem, mas depende da gente acolhê-lo. Sobretudo, a figura de João Batista, que é símbolo deste domingo, que nos convida a dizer: convertei-vos! Mudais a vossa vida!”, disse o sacerdote.

O pároco comentou ainda sobre a importância dos devotos reservarem um momento para estarem na presença de Deus. “Durante a semana temos as preocupações do trabalho, os afazeres familiares, a luta diária para sobreviver, então precisamos ter esta aproximação com a palavra de Deus. Temos que nos perguntar: em tudo que estou fazendo, Deus tem espaço na minha vida? Só dessa forma vamos saber como melhor acolhê-lo”, afirmou.

Entre os fiéis que compareceram à missa na sede do Grupo O Liberal, estava Flavia Melo, 41 anos. Ela é moradora do bairro do Jurunas, e esteve acompanhada da família e de alguns amigos. Para a devota, participar do ato litúrgico é importante por proporcionar a concretização da aproximação com Deus, que deve ser feita diariamente, não só com palavras mas também com atitudes.

“Acho importante vir a casa de Deus. Hoje, aqui é uma representação disso, pois Pois onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, eu estarei ali, no meio deles”, disse a devota ao citar o versículo bíblico de Mateus 18:20. Flavia contou ainda que levar à missa a filha de 8 anos, junto da amiga dela, que tem a mesma idade, é uma forma de prepará-las para a primeira eucaristia