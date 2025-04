Missa em memória do papa Francisco lota Basílica de Nazaré, em Belém

Centenas de fiéis se reuniram no início da noite desta segunda-feira, 21, na Basílica Santuário de Nazaré, em Belém, em missa solene pela alma do papa Francisco, que faleceu na manhã deste mesmo dia, em Roma, aos 88 anos de idade. A celebração é presidida pelo padre Josué Bosco, prefeito de Sacristia, que conduziu a comunidade em intercessão pela passagem do papa.

Em homenagem, um quadro do papa Francisco foi colocado do lado direito do altar da Basílica, abaixo da Imagem de Nossa Senhora de Nazaré. No início da missa, um fiel foi até a frente do altar e beijou a imagem do papa.

A homilia do padre Josué Bosco refletiu sobre o legado do papa Francisco para todos os católicos:

"Perdemos o sumo nosso sumo pontífice às 7h30, da manhã hoje no Brasil, soubemos da ida do Papa ao encontro do Pai, um papa que tanto nos ensinou, e mostrou com exemplos de vida, regressou à casa do Pai", declarou.

Quadro do papa foi colocado do lado direito do altar da Basílica (Cláudio Pinheiro / O Liberal)

O padre também refletiu sobre a trajetória do papa Francisco desde a sua eleição até seu último dia em agenda, ainda no domingo, 20, durante uma missa de Páscoa:

"Em 2013, como não deve ter ficado o coração do Papa Francisco com certeza bateu medo e desespero, quando foi escolhido. Ele fez como quer o Evangelho, ele começou a dar a boa notícia. A primeira ação do Papa Francisco não foi ir ao palácio, ele não quis ir no palácio, ele foi visitar os que estavam sofrendo naquele pequena ilha, foi anunciar com alegria o Evangelho de Cristo e a última missão dele foi celebrar a missa com quem estava preso em presídio, olha só o exemplo dele, como o papa viveu o santo Evangelho de hoje".

Padre Josué Bosco também descreveu como Francisco tinha uma visão proativa de ministério: "O papa Francisco foi um anunciador do Evangelho, um homem de oração. As suas catequeses nos ensinaram a sair do nosso lugar, não estar no ar-condicionado, em um banco com almofada, mas estar lá fora, ele dizia vai abraçar mais, vai caminhar pelo mundo, e víamos em sua visita o quanto ele abraçava e abençoava", complementou.

Devotos destacam aprendizados que tiveram com o papa

De acordo com Diego de Jesus, 34 anos, que trabalha com serviços gerais na Basílica de Nazaré, papa Francisco foi um líder que ensinou sobre o amor ao próximo, independente das diferenças:

"Foi um dos ensinamentos mais vividos por ele. Amar ao próximo sobre todas as coisas. O maior ensinamento que pregou para a humanidade acolher as pessoas de todas as crenças que estão precisando de algo simples, que algo como católicos, em oração, podemos acolher da melhor forma possível morador de rua, pessoas de outros sexos, pessoas que decidiram seguir outro caminhao com acolhimento, assim foi um papa que tentou unir todo o povo em geral."

O fotógrafo Claudio Custódio, de 40 anos, também esteve presente durante a missa solene. Membro da Guarda de Nazaré, o católico devoto diz que o que mais vai sentir falta do papa é a sua simplicidade:

"Acho que pelos diversos sermões que deu o que mais tocava era a simplicidade. Essa questão do respeito à diversidade religiosa, de não impor limites às pessoas, não é por eu ser católico que não vou gostar de outras pessoas. Ele pregava essa união dos humanos pregava, principalmente nesses dois últimos anos bastante conturbados com muita guerra e violência, ele pregou a paz, simplicidade e união nas diversas culturas. Pregava não só para os católicos, ele teve essa linguagem que é mundial, abrangia a humanidade toda, pregava para as pessoas"

Ao longo do dia, outras homenagens foram prestadas ao papa na Basílica: os sinos foram tocados em horários específicos prestando condolências: às 8h, 10h e 13h. A última badalada do dia será às 19h.

Francisco morreu nesta segunda (21) às 2h35 pelo horário de Brasília, 7h35 pelo horário de Roma. De acordo com o Vaticano, um acidente vascular cerebral (AVC) e colapso cardiocirculatório foram a causa de sua morte.

O pontífice argentino morreu menos de um mês após deixar o hospital, onde ficou internado para tratar de uma pneumonia bilateral. No último domingo, 20, um dia antes da morte, ele apareceu em público no Vaticano em uma missa de Páscoa, quando fez a última saudação aos fiéis.