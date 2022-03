Missa em memória de Paulo Chaves será nesta quinta-feira (17/03)

Paulo Chaves, arquiteto e ex-secretário de Cultura do Pará, terá uma Missa da Saudade, na noite desta quinta-feira (17). Será às 20h, na igreja de São Geraldo Magela, no conjunto Marex, em Belém. A celebração é aberta ao público, seguindo todos os protocolos de prevenção à covid-19 dentro da igreja.

Durante oito anos, Paulo Chaves ocupou a pasta no governo de Almir Gabriel e na sequência permaneceu no cargo no governo Jatene. Nesse período, foi responsável por grandes obras do governo na capital paraense, entre elas a Estação das Docas, o complexo Feliz Lusitânia e o Hangar, transformado em centro de convenções. Foi responsável também pelas obras do novo parque do Utinga.

Em 17 de março de 2021, após complicações cardíacas, Paulo Chaves morreu no Hospital Beneficente Portuguesa. Ele também sofria de mal de Parkinson.