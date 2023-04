Missa do Domingo de Ramos é celebrada na Catedral Metropolitana de Belém

Centenas de fiéis participaram, neste domingo (2), da missa do Domingo de Ramos na Igreja da Sé, em Belém. O momento marcou o início da Semana Santa para os católicos. A celebração foi presidida por Dom Alberto Taveira, arcebispo metropolitano da capital paraense, começou na Igreja de Santo Alexandre, com a benção dos ramos, e seguiu em procissão pela rua Siqueira Mendes até a Catedral.

Em entrevista à redação integrada de O Liberal, Dom Alberto destacou a importância do rito, que já é realizado há muitos anos dentro da tradição católica. “Nós estamos começando a Semana Santa, é como ver o mistério de Cristo a partir de vários ângulos. Hoje, nós recordamos uma coisa que já no quarto século acontecia: a peregrinação e as procissões que se faziam e se fazem desde aquele tempo, em Jerusalém, recordando a entrada de Jesus na cidade”, disse.

No final, o arcebispo de Belém convidou os fiéis a se unirem em oração nessa reta final da quaresma.

“Depois, da quinta-feira santa para frente, nós vamos viver os grandes acontecimentos do Tríduo Pascal. Portanto, todos devem se sentir convidados e valorizados para participar das celebrações da Semana Santa, que significam o coração da vida da igreja. Sejam todos muito bem-vindos e participem bem desse momento”, completou Dom Alberto.

Momento é de tradição e união

A arquiteta Thaís Secco, de 45 anos, participa da missa todo domingo na Catedral Metropolitana de Belém. Para ela, a preparação para a Páscoa foi intensa e as expectativas para a grande comemoração já são grandes. “Está sendo maravilhosa essa busca e preparação para viver uma semana abençoada e santa, para que a gente possa viver bem a nossa Páscoa”, afirma.

Thaís Secco acompanhou o filho e a tia na Catedral de Belém

Ela não abre mão de unir a família durante as celebrações: o filho e a tia são parceiros inseparáveis na busca por Deus. “Sempre estamos aqui e hoje é mais que especial, é o início da Semana Santa e a gente precisa estar presente. É muito gratificante isso. Trago meu filho e minha tia, eu digo que nós somos os peregrinos. Tentamos vir todos os domingos e essa quaresma foi mais que especial”, ressaltou Thaís.

Família busca ser exemplo para os filhos

É com o objetivo de acompanhar os filhos na vida dentro da igreja e ser exemplo para eles que Patrícia Silva, de 36 anos, e o marido, se unem e se uniram para participar do Domingo de Ramos. “É muito importante, estamos colocando nossos filhos para fazer catequese e começando a entrar nessa espiritualidade. Éramos afastados da igreja, mas estamos começando agora. Queremos que eles sejam, mas queremos ser exemplo para eles”.

Patrícia e a família foram à missa neste Domingo de Ramos

Desde quando a aproximação com a fé voltou a ser presente na vida da família da Patrícia, ela relata que muitas coisas boas começaram a acontecer. “A expectativa [para a Semana Santa] é alta, porque, como estávamos afastados, tudo estava dando errado na nossa vida. Depois que a gente começou a voltar, todo domingo indo para missa, a nossa vida começou a andar, as coisas começaram a dar certo e a energia negativa se afastou”, finalizou.

Entenda o que é o Tríduo Pascal

O Tríduo envolve três momentos do mistério da morte e ressurreição de Cristo em uma só celebração. Para os católicos, é a lembrança profunda dos ensinamentos da fé.

Quinta-feira Santa: Chamada de Ceia Pascal, é o início do rito, em que a Eucaristia é comemorada. Faz-se memória da grande ceia de despedida de Jesus. Com o gesto do lava-pés, Cristo manifesta sua disponibilidade a amar até o fim, se considerando servo da humanidade;

Sexta-feira da Paixão: Neste dia, a igreja não tem celebração eucarística, mas convida a contemplar o Cristo crucificado, que morre na Cruz.

Sábado Santo: Dia em que a igreja medita, em silêncio, o Cristo morto. À noite, a Vigília Pascal celebra a vitória de Jesus sobre a morte, concluindo o Tríduo.