Semana Santa: paróquias da Grande Belém realizam mutirão de confissões

Em preparação para a Semana Santa, as paróquias da Grande Belém realizam o mutirão de confissões até o próximo dia 4 de abril, nas paróquias das oito Regiões Episcopais da Arquidiocese de Belém. Os atendimentos para receber o sacramento serão realizados nas igrejas católicas de Belém, Ananindeua e Marituba. O sacramento da penitência é uma das recomendações da Quaresma, momento onde os fiéis vivenciam, por meio do Sacramento da Penitência, a absolvição dos seus pecados.

Conforme detalha a Arquidiocese, desde o início da Quaresma (22 de fevereiro) as paróquias intensificaram o atendimento das confissões com o tradicional “mutirão”, que é realizado para agilizar o atendimento nas igrejas. Nesse período, as paróquias se organizam por datas para terem mais sacerdotes para auxiliar nos atendimentos aos fiéis.

As confissões nas paróquias são realizadas durante todo o ano, mas com uma procura maior no período da Semana Santa e Natal, já que a recomendação da Igreja é que os católicos devem se confessar ao menos uma vez no ano e comungar pelo menos uma vez durante o período da Páscoa.

Confira data, horário e paróquia para a confissão:

15/03 (quarta-feira)

19h – Paróquia São Vicente de Paulo

19h – Paróquia Santa Rita de Cássia

19h – Paróquia São João Batista e Nossa Senhora das Graças – Icoaraci

19h – Paróquia Menino Deus

16/03 (quinta-feira)

19h – Paróquia Nossa senhora Auxiliadora

17/03 (sexta-feira)

19h – Paróquia Nossa Senhora do Amparo

19h – Paróquia Santa Paula Frassinetti

19h – Igreja do Carmo – Cidade Velha

19h – Paróquia São José Esposo de Maria – Outeiro

19h – Paróquia Nossa Senhora Imaculada Conceição – Outeiro

19h – Paróquia Pio de Pietrelcina

20/03 (segunda-feira)

19h – Paróquia Santa Teresinha da Amazônia

21/03 (terça-feira)

19h – Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro

19h – Paróquia Nossa senhora. de Nazaré- Marituba

18h às 21h – Paróquia Bom Remédio

22/03 (quarta-feira)

19h – Paróquia Santa Maria Mãe de Deus

19h – Paróquia Divino Espírito Santo

19h – Paróquia São Benedito

19h – Paróquia Santa Luzia

19h – Paróquia Jesus Bom Samaritano

19h – Paróquia Bom Pastor

19h – Paróquia Santa Luzia do Bom Futuro

23/03 (quinta-feira)

19h – Paróquia Jesus Ressuscitado

19h – Paróquia Nossa Senhora do Livramento

19h – Paróquia Nossa Senhora das Graças

18h às 21h – Paróquia Arcanjo São Miguel

24/03 (sexta-feira)

16h – Catedral Metropolitana

19h – Paróquia São Lucas

19h – Paróquia Santa Cruz – Marco

19h – Comunidade São João Alça Viária – Paróquia São Marcos

19h – Paróquia São Francisco de Assis – Icoaraci

18h às 21h – Paróquia Cristo Redentor

27/ 03 (segunda-feira)

18h às 21h – Paróquia Santa Terezinha

28/03 (terça-feira)

19h30 às 21h -Paróquia São Geraldo Magela

18h às 21h – Paróquia Natividade

29/03 (quarta-feira)

19h – Paróquia Transfiguração do Senhor

19h – Paróquia São Jorge

19h – Santuário São Judas Tadeu

19h – Paróquia Nossa Senhora de Fátima – Icoaraci

18h às 21h – Paróquia São José de Anchieta

30/03 (quinta-feira)

19h – Paróquia São João Paulo II

19h – Paróquia Sagrada Família

19h – Paróquia São Francisco – Tapanã

19h – Paróquia São Marcos

18h às 21h – Paróquia Santo Antônio

31/03 (sexta-feira)

19h – Paróquia Ascensão do Senhor

19h - Paróquia Santo André Apóstolo

19h – Santuário Nossa Senhora da Conceição Aparecida- Pedreira

19h – Paróquia Santo Antônio de Lisboa

19h – Paróquia Santo Afonso de Ligório

19h – Paróquia Santíssimo Sacramento

18h às 21h – Paróquia Santa Edwiges

01/04 (sábado)

18h às 21h – Paróquia Rainha da Paz

03/04 (segunda-feira)

18h às 21h – Paróquia Nossa Senhora de Lourdes

04/04 (terça-feira)

19h – Área Missionária São Vicente

05/04 (quarta-feira)

Basílica Santuário Nossa Senhora de Nazaré

(Gabriel Pires, estagiário, sob a supervisão de Victor Furtado, coordenador do Núcleo de Atualidades)