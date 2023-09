Missa de sétimo dia de Paulo André Barata será celebrada dia 2 de outubro

A missa de sétimo dia do compositor e músico Paulo André Barata será celebrada na próxima segunda-feira, às 18h30, na Paróquia Santo Antônio de Lisboa, localizada na rua dos Tamoios, Nº 1875, no bairro de Batista Campos. O artista morreu no dia 25 de setembro, na data do seu aniversário, aos 77 anos.

Paulo André Barata, nascido em Belém, no dia 25 de de setembro de 1946, foi o maior parceiro musical do pai, Ruy Guilherme Paranatinga Barata, advogado, historiador, professor e político nascido no dia 25 de junho de 1920, em Santarém. A entrega, energia e sintonia de pai e filho produziu músicas fundamentais para a cultura nortista e que ultrapassaram as fronteiras do Pará na voz de Fafá de Belém.

Tendo a Amazônia e sua cultura como o principal tema, o compositor lançou no dia 22 de setembro, nas plataformas de música, um álbum duplo com suas principais composições, interpretadas por grandes nomes da música brasileira, como Maria Rita.

