Coincidência? Confira famosos e figuras históricas que morreram no dia do próprio aniversário

No último dia 25, foi anunciada a morte do artista paraense Paulo André Barata que, por uma infeliz coincidência, ocorreu no mesmo dia em que completava seus 77 anos de idade. Assim como o caso do poeta e compositor de clássicos populares, outros artistas também morreram no dia em que celebrariam mais um ano de vida. Confira:

Famosos brasileiros que morreram no dia do aniversário

Luiz Dias Galvão, um dos fundadores do grupo Novos Baianos

Luiz Galvão / Novos Baianos / Site oficial Luiz Galvão / Novos Baianos / Site oficial

O compositor e um dos fundadores do Novos Baianos, morreu em 22 de outubro de 2022, aos 87 anos, por complicações gastrointestinais.

Luiz é autor da maioria das canções do grupo, entre elas as famosas "Acabou Chorare", "Preta Pretinha" e "Mistério do Planeta".

Manuel Marinho Alves, o "Maneca" da Seleção Brasileira de Futebol

Maneca / Wikipedia Maneca / Wikipedia

“Maneca” atuou pela seleção brasileira na Copa do Mundo de 1950, sendo o 10º maior artilheiro da história do Vasco. Em 28 de janeiro de 1961, aos 35 anos, cometeu suicídio.

José Leal, o Zecão do grupo Experiência

Zecão / Arquivo o Liberal Zecão / Arquivo o Liberal

O artista paraense escreveu mais de 200 textos teatrais. Além do roteiro, ele também dirigia e atuava em seus espetáculos. Zecão sofreu um mal súbito no dia do aniversário, em 14 de abril de 2021, quando completaria 50 anos.

Carlos Oscar Reichenbach Filho, cineasta brasileiro

Carlos Reichenbach / O Globo Carlos Reichenbach / O Globo

Foi uma figura importante para o cinema brasileiro, onde escreveu e dirigiu curtas-metragens, episódios em longas e longas-metragens, acumulando diversos prêmios no Brasil e exterior. Dirigiu e fotografou mais de 200 filmes comerciais e institucionais entre 1971 e 1974.

Sofreu uma parada cardíaca em 14 de junho de 2021, quando completou 67 anos.

Figuras históricas internacionais

Confira artistas internacionais que também morreram no dia do próprio aniversário:

Santa Rita de Cássia (22 de maio de 1457, aos 76 anos)

(22 de maio de 1457, aos 76 anos) William Shakespeare (23 de abril de 1616, aos 52 anos)

(23 de abril de 1616, aos 52 anos) Ingrid Bergman , famosa estrela de cinema (29 de agosto de 2015, aos 67 anos de idade)

, famosa estrela de cinema (29 de agosto de 2015, aos 67 anos de idade) Walter Diemer , iventor da goma de mascar (08 de janeiro de 1904, aos 94 anos de vida)

, iventor da goma de mascar (08 de janeiro de 1904, aos 94 anos de vida) Mike Douglas, dublador do príncipe em Cinderella de 1950 (11 de agosto de 2006, aos 81 anos)

