Missa de O Liberal celebra o 5º Domingo do Tempo Comum

Neste domingo, 06, o 5º Domingo do Tempo Comum, mais uma missa foi realizada na sede do Grupo Liberal, na avenida Romulo Maiorana, bairro do Marco. Tradicionalmente, a celebração reúne católicos aos domingo para ouvir a palavra. A missa dominical é a mais importante na liturgia da Igreja Católica, pois é nesse dia que Jesus Cristo ressuscita.

Mantendo os protocolos sanitários exigidos pela Organização Mundial de Saúde (OMS). Os fiéis estão cumprindo o distanciamento necessário entre as cadeiras, além de ser disponibilizado álcool em gel.

Substituindo o Padre Cláudio Pighin, o Wiremberg Silva, da Paróquia Nossa Senhora do Amparo, em Ananindeua, tem realizado as celebrações oas domingos e as terças-feiras, ele realiza as novenas.

“O evangelho tem a necessidade de alcançar todas as frentes da sociedade, e como diz a palavra de Deus, em São Paulo aos Coríntios, aqui é o areópago da modernidade, um local que supostamente não traria o evangelho, mas como palavra viva. Aqui como costuma-se lidar com a palavra, com a notícia, o evangelho é uma boa notícia que se enquadra dentro desse contexto”, explicou o religioso.

No evangelho de hoje, Lc 5, 1-11, conta mais uma história envolvendo Jesus e os pescadores. Evangelizando ao longo da margem do Lago de Genesaré, a ausência de peixes, Jesus pede que a rede seja jogada novamente e ocorre a abundância do alimento.

“O evangelho de hoje fala da palavra de Jesus aos discípulos que não conseguiram pescar a noite toda: ‘lançai as redes para águas mais profundas’. As vezes precisamos sair das nossa comodidade para avançar em outros setores da nossa sociedade, em outras realidades. Avançar de fato até o ponto de mudar certas estratégias, comportamentos, esse é o avançar para as águas mais profundas, para que a nossa pesca tenha sucesso”, disse o Padre Wiremberg Silva.

“Como diz o evangelho de hoje, Jesus manda avançar e eles avançam para as aguas mais profundas. Pedro se reconhece tão tímido, pelos seus pecados, que ele se envergonha e se ajoelha diante do senhor. Mas o amor de Deus é tão misericordiosos que muitas vezes ele não quer saber do pecado, mas ele se interessa pelo pecador. Ele nos ama infinitamente e ele quer realizar em nós aquela obra que começou”, finalizou o religioso.

A missa ocorre no hall de entrada de O Liberal, aos domingos. Ela é aberta ao público e segue as normas de segurança de prevenção do novo coronavírus.