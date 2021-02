Missa da Quarta-feira de Cinzas conclama os católicos para o início da Quaresma

Devotos católicos participaram hoje (17) da Missa de Quarta-feira de Cinzas, celebração que marca o início da Quaresma, os 40 dias que Jesus passou no deserto - um período que simboliza penitência e perdão para os católicos. A cerimônia foi realizada na Catedral de Belém, às 19h, e foi presidida pelo Arcebispo Dom Alberto Taveira. A celebração anuncia o período de reflexão, prática de penitência e jejum em preparação para a Páscoa, em 4 de abril. A Quaresma segue até o Domingo de Ramos, em 28 de março.



De máscara e álcool em gel nas mãos, devotos católicos acompanharam emocionados a cerimônia e se disseram agradecidos pela oportunidade de vivenciar o momento de abertura da Quaresma, especialmente num contexto tão difícil como o da atual pandemia do novo coronavírus. "Eu me sinto agraciada. É um momento de renovação. Eu me sinto muito bem participando, me sinto em paz. Já vim por muitos anos e agora está sendo diferente, por conta de tudo isso que estamos passando, mas pretendo continuar fazendo parte desse momento de reflexão, de amor, de dedicação a Deus", comentou a professora Clotilde Almeida, de 53 anos.



As celebrações litúrgicas também foram transmitidas por meio dos meios de comunicação da Arquidiocese de Belém (TV Nazaré e Rádio Nazaré) e redes sociais das paróquias para evitar aglomerações.



Rito Imposição das Cinzas



Durante a celebração após a Liturgia da Palavra, em que se proclama o trecho do Evangelho em que Cristo recomenda a oração, o jejum e a esmola como exercícios de conversão, é feito o rito da bênção e imposição das cinzas, que são preparadas com os ramos que foram abençoados no Domingo de ramos do ano anterior, como sinal de penitência, no sentido de conversão. A conversão consiste, sobretudo, no reconhecimento de nossa condição de criaturas limitadas, mortais e pecadoras.



No gesto de imposição das cinzas sobre a cabeça das pessoas, o sacerdote ou o ministro diz: “Convertei-vos e crede no Evangelho”. Por conta da atual pandemia da covid-19, os religiosos, no entanto, não pronunciaram as palavras de praxe, apenas realizaram o movimento de imposição das cinzas.