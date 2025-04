Missa celebra a ressurreição de Jesus e a esperança da vida na sede do Grupo Liberal

A missa especial para celebrar o Domingo de Páscoa teve como mensagem principal a ressurreição de Jesus Cristo. O padre Claudio Pighin refletiu sobre a esperança da vida e a fé, que deve ser determinante na vida dos fiéis. A celebração aconteceu na sede do Grupo Liberal, que é realizada todos os domingos, às 11h, aberta ao público.

“Nós celebramos hoje a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. É a festa das festas, porque mostra como Deus derruba a morte. Portanto, é para nós uma uma notícia muito boa, grande, porque nos diz que a morte não vai tomar conta da nossa vida. A morte foi vencida”, declarou o padre.

Conforme destacou Pighin, Jesus venceu a morte e, por meio do Seu sacrifício, que a humanidade foi liberta e pode alcançar a vida eterna em Cristo. “Hoje é Páscoa, a ressurreição de Jesus. Portanto, celebramos todos de maneira festiva, jubilosa, essa vitória da vida sobre a morte. Assim sendo, a morte não é mais a última palavra da nossa vida, mas sim a vida.”

Para os fiéis, padre Claudio deixou uma importante mensagem sobre esperança alimentada por Deus e em dias melhores que virão ao lado do Senhor. “É motivo de esperança maior de uma vida e não se deixar levar pela tristeza da morte, para alimentar não só uma esperança de vida, mas de vitória. É que a nossa vida não tem limites, embora tenhamos que passar também pela morte, mas essa morte é só uma pausa para poder abrir a vida para sempre. Portanto, eu acho que os crentes vão se alimentar dessa esperança de vida e ter este pensamento positivo da nossa vida. Mostra que a fé é determinante na nossa vida”, enfatizou.

No evangelho da missa especial, o padre explicou sobre a chegada de Maria Madalena no túmulo de Jesus. Segundo as escrituras, ao se deparar com a pedra removida, a mulher partiu ao encontro dos outros discípulos para informá-los que o corpo do Senhor não estava mais lá. Ao retornarem ao túmulo e constatarem que Jesus não estava, cumpria a profecia, que dizia que o Salvador devia ressuscitar dos mortos. Ao final da missa, os fiéis receberam chocolates para festejar a Páscoa.