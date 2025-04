Fazenda da Esperança recebe mensagem de renovação em Missa de Páscoa com Arcebispo de Belém

Um momento de comunhão e renovação marcará a Missa de Páscoa deste domingo (20), celebrada especialmente para os cem acolhidos da Fazenda da Esperança, unidade localizada em Mosqueiro. A celebração, que ocorrerá às 11h, será presidida pelo arcebispo de Belém, Dom Alberto Taveira Corrêa. A Fazenda da Esperança é uma comunidade terapêutica que, desde 1983, atua na recuperação de pessoas que buscam libertar-se de vícios, sobretudo do uso de álcool e drogas.

Embora Dom Alberto celebre missas semanalmente no local, a celebração da Páscoa adquire um significado ainda mais profundo, por se tratar da data mais importante do calendário cristão. O Tríduo Pascal — que representa a paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo — é vivido de forma intensa pelos acolhidos da Fazenda. Ao final da missa, será servido o tradicional almoço de Páscoa, marcado pela confraternização entre os residentes.

Durante o período pascal, muitos acolhidos vivenciam profundas transformações. “Haverá o almoço para celebrar a Páscoa e a ressurreição, Jesus que vence a morte. É importante que eles entendam que se trata de um novo momento: ‘eu passo da morte para a vida, eu transformo a minha história’”, reflete Luciano Figueiredo, coordenador e responsável técnico-operacional da Fazenda da Esperança.

Todos os anos, os acolhidos vivenciam uma quaresma repleta de ensinamentos, orações e gestos de solidariedade. Muitos retomam o contato com a fé e com a espiritualidade. “Este ano foi ainda mais significativo porque eles organizaram toda a liturgia. Vão compreendendo o verdadeiro significado das coisas, pois todos se prepararam para a Semana Santa. Muitos chegam aqui sem nenhuma referência religiosa — alguns ateus, por falta de formação ou por terem perdido o vínculo com a fé. Esses momentos são importantes porque os reconectam com Deus. Ao compreenderem, eles se abrem e acolhem essa vivência no coração. Por isso, a Fazenda não utiliza medicamentos — é a vivência da Palavra que transforma. Alguns nem são batizados, e aqui recebem a primeira comunhão, o crisma e o batismo”, destaca.

Durante a quaresma, houve jejum às sextas-feiras. Os alimentos não consumidos nesses dias serão destinados a famílias em situação de vulnerabilidade social. “Esse é o verdadeiro sentido da Páscoa, é muito significativo. Estávamos vivendo a quaresma, abdicando da proteína nas sextas, e agora vamos doar todo o alimento reservado: carnes, frangos e peixes acumulados nos últimos 40 dias. Na segunda-feira, faremos a entrega às famílias carentes, como gesto de amor. Todos participam desse momento de forma coletiva”, relata Luciano.

Fazenda da Esperança, em 2023, aos 40 anos de fundação. (Cristino Martins / Arquivo O Liberal)

A Fazenda da Esperança celebrou também o Dia das Mães junto à Páscoa, no primeiro domingo do mês. Os familiares dos acolhidos podem visitar a comunidade sempre no primeiro domingo de cada mês. Para Luciano, a possibilidade de mudança está ao alcance de todos os que se abrem para a vida.

“Quando há abertura do coração, é possível mudar a própria história. Deus transforma vidas. A convivência, a espiritualidade e o trabalho fazem parte desse percurso. Em Deus, na história de Cristo, há perdão. É preciso pedir perdão para ser perdoado — e onde há feridas na alma, elas são curadas”, enfatiza.

A Fazenda da Esperança é uma obra social brasileira, sem fins lucrativos, presente em todo o país e em 26 países. Este ano, a iniciativa celebra 41 anos de atuação. No Pará, o projeto conta com nove unidades, que atendem aproximadamente 500 famílias, com apoio também aos familiares dos acolhidos, por meio dos grupos de apoio Esperança Viva.

A obra teve início em 1983, na cidade de Guaratinguetá (SP), a partir do encontro entre um jovem dependente químico e o frei Hans Stapel, frade franciscano alemão. Ao ver jovens que utilizavam drogas nas ruas, o religioso sentiu um chamado de Deus para ajudá-los. O frei Hans iniciou o projeto junto com Nelson Giovanelli, um jovem que frequentava a comunidade paroquial. A obra surgiu a partir da convivência com jovens em situação de dependência química, que encontraram na fé, no trabalho e na vida comunitária um caminho de recuperação.