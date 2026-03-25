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Ministro da Educação realizará vistoria de obras no Hospital Barros Barreto nesta quinta-feira (26)

Na ocasião, Camilo Santana acompanhará as obras do novo bloco assistencial de alta complexidade

Ayla Ferreira
fonte

Hospital Universitário João de Barros Barreto (HUJBB). (Foto: Divulgação | Ebserh)

Nesta quinta-feira (26), o ministro da Educação, Camilo Santana, estará em Belém (PA), para cumprir agenda no Complexo Hospitalar da Universidade Federal do Pará (CHU-UFPA). A programação prevê a vistoria das obras de construção do novo bloco assistencial de alta complexidade do Hospital Universitário João de Barros Barreto (HUJBB), que contam com recursos do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC), às 11h.

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O anúncio foi feito nesta segunda-feira (23), em Brasília, pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e pelo ministro da Educação, Camilo Santana

A construção ampliará a capacidade de leitos da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) no hospital e o Centro Cirúrgico, além de melhorar o atendimento à população e fortalecer a formação acadêmica. O Complexo Hospitalar da UFPA também é composto pelo Hospital Universitário Bettina Ferro de Souza (HUBFS). 

Serviço

Data: quinta-feira, 26 de março 
Horário: 11h (horário de Brasília)  
Local: Hospital Universitário João de Barros Barreto (HUJBB) 
Endereço: R. dos Mundurucus, 4487, Guamá – Belém (PA)

*Ayla Ferreira, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Camila Moreira, chefe de reportagem

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Palavras-chave

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Belém
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