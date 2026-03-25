Ministro da Educação realizará vistoria de obras no Hospital Barros Barreto nesta quinta-feira (26)

Nesta quinta-feira (26), o ministro da Educação, Camilo Santana, estará em Belém (PA), para cumprir agenda no Complexo Hospitalar da Universidade Federal do Pará (CHU-UFPA). A programação prevê a vistoria das obras de construção do novo bloco assistencial de alta complexidade do Hospital Universitário João de Barros Barreto (HUJBB), que contam com recursos do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC), às 11h.

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A construção ampliará a capacidade de leitos da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) no hospital e o Centro Cirúrgico, além de melhorar o atendimento à população e fortalecer a formação acadêmica. O Complexo Hospitalar da UFPA também é composto pelo Hospital Universitário Bettina Ferro de Souza (HUBFS).

Serviço

Data: quinta-feira, 26 de março

Horário: 11h (horário de Brasília)

Local: Hospital Universitário João de Barros Barreto (HUJBB)

Endereço: R. dos Mundurucus, 4487, Guamá – Belém (PA)

*Ayla Ferreira, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Camila Moreira, chefe de reportagem