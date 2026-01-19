Ministério Público recomenda que Sespa e Sesma ampliem a oferta de hemodiálise na Grande Belém

O Ministério Público do Pará (MPPA) recomendou que a Secretaria de Estado de Saúde (Sespa) e a Secretaria Municipal de Saúde de Belém (Sesma) ampliem e melhorem a oferta de hemodiálise em Belém e na Região Metropolitana. Segundo o MPPA, análises técnicas e o monitoramento de casos mostraram que a rede ambulatorial de hemodiálise é insuficiente. A falta de vagas, de acordo com o Ministério Público, tem mantido pacientes internados por mais tempo que o necessário, mesmo após receberem alta médica, porque não conseguem acesso ao tratamento fora do hospital

A recomendação foi feita pela 2ª Promotoria de Justiça de Direitos Constitucionais e Direitos Humanos, conduzida pela promotora Elaine Castelo Branco, dentro de um procedimento que acompanha políticas públicas para pacientes com doença renal crônica. Segundo o MP, a falta de vagas, além de ferir o direito básico à saúde, ocupa leitos hospitalares de forma indevida, reduz a rotatividade e dificulta o atendimento de novos pacientes.

O problema é ainda maior porque muitos dos usuários atendidos em Belém vêm de outros municípios, o que reforça a necessidade de ações conjuntas entre os órgãos responsáveis, conforme também aponta o MPPA. As conclusões estão na Análise Técnica nº 1788/2025 – GATI/MPPA, que identifica falhas estruturais na oferta de hemodiálise, aponta regiões sem cobertura adequada e recomenda medidas administrativas coordenadas e gradualmente implementadas.

Medidas

A recomendação estabelece medidas a serem adotadas pela Sespa e pela Sesma, de forma articulada e cooperativa, observadas as atribuições de cada ente no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) e as pactuações firmadas na Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

Entre as providências recomendadas pelo MPPA estão a atualização do levantamento sobre a ocupação das cadeiras de hemodiálise, a revisão do teto de procedimentos pactuado com o Ministério da Saúde e a ampliação de vagas por meio de aditivos contratuais com prestadores privados. O órgão também sugere a criação de unidades satélites de hemodiálise em áreas que ainda não contam com o serviço, a modernização do parque tecnológico dos hospitais e a capacitação de profissionais especializados em nefrologia.

Novo centro público

Além disso, recomenda o planejamento e a implantação de um novo centro público metropolitano de hemodiálise e o fortalecimento das ações de prevenção e diagnóstico precoce da doença renal crônica. As medidas possuem prazos que variam entre 60 dias e 48 meses, conforme a complexidade de cada ação, e deverão ser acompanhadas por relatórios circunstanciados encaminhados ao Ministério Público.

Posicionamento

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento sobre o caso à Sespa e à Sespa. A reportagem aguarda retorno.