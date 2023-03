Ministério Público e Tribunal de Contas discutem situação da saúde em Belém e Ananindeua

Na última segunda-feira, 20, o Tribunal de Contas dos Municiípios do Pará (TCMPA) e o Ministério Público do Pará (MPPA) se reuniram para tratar do atendimento da população na saúde pública de Belém e Ananindeua, tendo em vista que, desde o ano passado, sucessivas paralisações, greves, falta de materiais básicos, entre outros problemas, vêm afetando a qualidade do serviço aos usuários.

O Procurador-Geral de Justiça, César Mattar Jr., se reuniu em seu gabinete, com o presidente do TCMPA, conselheiro Antonio José Guimarães e a conselheira Mara Lúcia, responsável por fiscalizar as contas da Secretaria de Saúde de Belém (Sesma). O Subprocurador-Geral de Justiça, área Jurídico-Institucional, Eduardo Barleta participou da reunião. Pelo TCMPA estiveram também reunidos o controlador Ocyr Melo, da 3ª. Controladoria da Corte de Contas e o diretor de Fiscalização e Controle Externo, Felipe Souza.

Ao final do encontro ficou acordado entre as duas instituições a união de esforços para acompanhar as ações em saúde nos dois municípios, já que foram identificados muitos problemas e a necessidade de ajustes para um bom e regular atendimento à população.

Será agendada uma nova reunião entre MPPA e TCMPA para tratar assunto, tendo como convidados representantes das prefeituras de Belém e de Ananindeua.