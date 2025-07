Belém terá repasse federal para pagar 554 agentes comunitários de saúde

O Ministério da Saúde vai repassar recursos para a Prefeitura de Belém custear 554 agentes comunitários de saúde que já atuam na capital paraense. O anúncio foi feito na manhã desta quarta-feira (30), pelo ministro Alexandre Padilha, durante agenda oficial no município. Até então, os salários desses profissionais eram pagos com recursos do tesouro municipal.

“O recurso vai começar a cair na conta da prefeitura”, afirmou o ministro. A habilitação dos agentes era um pleito da atual gestão, de acordo com o prefeito Igor Normando. Segundo ele, a medida representa alívio nas contas da saúde municipal. “Vamos deixar de usar recursos próprios para esse fim, o que nos permite investir em outras áreas prioritárias da saúde”, disse.

Programa busca reduzir filas por atendimento especializado

Durante a visita do ministro, também foi destacada a adesão de Belém ao programa “Agora Tem Especialistas”, iniciativa do governo federal que tem como objetivo diminuir o tempo de espera por consultas, exames e cirurgias especializadas no Sistema Único de Saúde (SUS).

“Hospitais conveniados vão receber recursos federais para acelerar o atendimento das pessoas que esperam até anos por uma consulta com especialista. Esse é um momento muito importante para nossa população”, destacou o prefeito Igor Normando.

Belém foi a primeira cidade do Brasil a aderir ao programa. “Com esse incremento, temos uma capacidade extraordinária de chegar perto de zerar as filas. Acredito que seremos exemplo para o país”, completou.

UBSs em reforma e foco na atenção primária

O prefeito também informou que a capital paraense teve aprovados projetos de reforma de oito Unidades Básicas de Saúde (UBSs) com apoio do Ministério da Saúde. “A atenção primária é prioridade para nós. A parceria entre os três níveis de governo tem garantido mais investimentos e melhorias concretas para a população”, pontuou.

Desde o início da gestão, ações como mutirões e o “Viradão da Saúde” já vinham sendo realizadas para diminuir a fila de espera por atendimentos especializados.