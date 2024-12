Mesmo com chuva, famílias aproveitam o último domingo do ano para passear em Belém

A chuva que caiu em Belém neste domingo (29) não impediu os moradores e turistas de passearem pela cidade para aproveitar o último final de semana do ano - a maioria deles com um guarda-chuva em mãos. A Praça da República, por exemplo, tinha um movimento alto no horário do almoço, considerando que, neste período, milhares de pessoas deixam a capital para as festas de Réveillon.

Servidora pública, Sandra Rocha, de 58 anos, foi à praça com a irmã, que mora em São Paulo e veio passar o final do ano em Belém. As duas estavam comprando souvenirs da viagem para Maria do Ó Rocha, aposentada de 72 anos, levar para a capital paulista. “Queríamos dar um passeio e procurar brindes para levar para amigos. Está levando lembranças, doces, licores, sandálias, cuias. Quando ela vem aqui, aproveita para mostrar um pouco da nossa terra”, disse.

Para a servidora, o movimento de pessoas na praça foi “surpreendente”. Ela esperava que pouca gente fosse passear, principalmente por causa da chuva. “Paraense não tem medo de chuva, só sair com a sombrinha que está tudo certo”, mencionou. Após a praça, as duas iriam continuar passeando. Ainda em clima natalino, a ideia de Sandra é aproveitar ao máximo a companhia de sua irmã, antes de Maria ir embora.

Outra família que estava na Praça da República na manhã deste domingo (29) era o casal Beatriz Rocha, professora de 28 anos, e Matheus Pinheiro, estudante de 27, junto com seu filho, de pouco mais de um ano, e outros familiares. Matheus é natural de Belém, mas hoje mora em Maceió com Beatriz e a criança, cidade da esposa. Ela veio à capital paraense pela primeira vez e gostou.

“Viemos passar o Natal e Ano Novo, curtir um pouco as férias, a gente chegou ontem de Salinas e estamos aproveitando a família”, disse Matheus. “Estou gostando muito, o clima é bem parecido com o de Maceió”, completou Beatriz. O casal aproveitou o domingo para caminhar, ver a feira e, no caso da professora, conhecer alguns pontos turísticos.