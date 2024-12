Ano Novo terá chuvas de fraca intensidade em todo o Pará

A virada do Ano Novo em Belém não terá chuvas fortes, segundo a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A capital paraense deverá ter uma tarde nublada, com condições de chuva de fraca intensidade, mas a noite de Réveillon será limpa. De modo geral, o Estado do Pará deve ter Ano Novo com chuvas de fraca intensidade. Quem vai viajar para curtir um descanso deve esperar uma chuvinha no final da tarde ou a noite do dia 01/01.

Para o litoral da região nordeste do Pará, a probabilidade de chuvas é alta para Marudá, no município de Marapanim, Curuçá, Algodoal (Maracanã) e no norte da ilha do Marajó na noite do dia 31 de dezembro para o dia 1°. As chuvas devem ser de fraca intensidade, porém as nuvens cobrem a região impedindo de ver as estrelas. As condições já serão melhores em Bragança com chuva somente no final da tarde, mas com uma noite limpa.

“De domingo, segunda e terça teremos chuvas de fraca intensidade, com média de 10 mm a 15 mm por dia. Ou seja, uma chuva fraca. Como vamos ter uma tarde nublada nesses dias, há uma queda de temperatura com máximas entre 31°C a 33°C e as mínimas de 22°C a 24°C. O dia amanhece com sol entre nuvens e aumenta a nebulosidade no período da tarde. O que vai se organizar é o tipo de chuvas que acontece agora com nuvens baixas. Não vão acontecer chuvas como no dia de Natal que teve tempestade”, detalhou o meteorologista do Inmet José Raimundo Abreu.

Chuvas de dezembro

Dezembro termina como um dos meses mais chuvosos do ano de 2024. Após um longo período de estiagem com muitos focos de incêndio e as chuvas demorando para chegar, o mês teve chuvas que ultrapassaram a média histórica em 40%. O índice pluviométrico chegou 400 mm, enquanto a média do período é de 285 mm. Até o momento, em apenas três dias deste mês não ocorreram chuvas. A maior delas no mês ocorreu no dia 10 com 64,6 mm. O Natal teve uma das maiores chuvas com 54,5 mm.

A expectativa é que o ano de 2025 comece com o índice pluviométrico aumentando gradativamente. Janeiro, fevereiro e março devem ser chuvosos, devido a predominância da zona de convergência intertropical, com a alta da Bolívia e o vórtice ciclônico. O mês de janeiro deve apresentar índice pluviométrico semelhante chegar a 400 mm.

“A média é 393,8 mm, possivelmente vamos alcançar essa média e até ultrapassar, já que dezembro já foi chuvoso. A tendência é chegar como no mês de dezembro a 400 mm até 10% acima dessa média, com 430 mm para janeiro. Há uma grande possibilidade de começar com chuvas, que embora de fracas intensidades, podem ir aumentando de intensidade e a frequência. O início do mês vai ter poucas chuvas. Embora tenha pancadas de chuvas são chuvas fracas, mas a partir do dia 15 intensifica mais, principalmente a ilha do Marajó que será mais chuvoso”, explica José Raimundo.

Todo o Estado do Pará tem previsão de chuvas para o início do ano. Sul, Sudeste e Oeste do Pará envolvendo o Tapajós, baixo amazonas e alto Tapajós terá muita chuva no início do mês. Da região de Marabá e Parauapebas até Rondon do Pará haverá bastante chuva no mês de janeiro. No litoral começará com chuvas de fraca intensidade, que deve aumentar no decorrer do mês, a nebulosidade deverá aumentar também. “A partir do dia 15 podem dar de duas a três chuvas acima dos 50 mm. Em dezembro, tivemos duas chuvas assim. Em janeiro, também será a partir da segunda quinzena e essas chuvas devem ficar entre 50 a70 mm”, explicou.