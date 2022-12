Mega da Virada 2022: jogadores aproveitam as últimas horas para tentar a sorte em Belém

O sorteio da Mega da Virada 2022 ocorre neste sábado, 31, último dia do ano, e muitas pessoas já compareceram até as lotéricas para fazer suas apostas. Algumas, entretanto, deixaram para tentar a sorte apenas agora, próximo ao término do prazo para jogar, que se encerra às 19h. Nesta edição, a Caixa Econômica Federal vai premiar R$500 milhões para o apostador que acertar os números do sorteio.

Em uma lotérica no bairro do comércio, em Belém, a empregada doméstica Raquel Santos, de 49 anos, foi tentar a sorte mais uma vez. Ela já aposta há aproximadamente cinco anos e diz que sempre chega perto de acertar a jogada. Hoje, ela teve um motivo a mais para arriscar:

"Eu sempre acerto entre quatro e três números. Mas hoje eu acordei de madrugada com um negócio me perturbando e me mostrando os números do jogo. Aí corri e contei para o meu marido. Então eu vim aqui jogar, ainda comprei um bolão que é pra dar mais sorte", ela conta.

Para Raquel, a grande expectativa este ano é de realizar o sonho que ela teve, no qual visualizou os números da sorte. Ela diz que, dessa vez, se ganhar, vai ajudar o próximo:

"Se eu ganhar eu quero primeiro ajudar essas pessoas que esse sonho me mostrou. São pessoas de fora da minha família. Elas não são pessoas diretamente ligadas a mim. Eu vou ajudar primeiro a elas. Eu tenho muita fé".

Raquel Santos sonhou com os números e tem fé de que vai ganhar. (Igor Mota / O Liberal)

Quem também decidiu ouvir a intuição e fazer uma jogada neste sábado foi a assistente social Yasmin Pantoja, de 32 anos. Ela e a mãe, a pedagoga Regina Barbosa, de 59 anos, foram até uma lotérica também devido a um sonho que teve:

"Eu sonhei com os números e aí resolvi jogar. Sonhei anteontem. Uma vez eu sonhei, deixei para o meu pai jogar e ele mudou os três últimos números e a gente perdeu. Mas eu tinha acertado. Isso faz uns seis anos. Aí eu sonhei de novo e resolvi vim eu mesma jogar", conta Yasmin.

A mãe de Yasmin diz que nenhuma delas tem o hábito de fazer apostas, então, dessa vez, estão ansiosas para que o sonho tenha revelado os números certos do sorteio mais uma vez. Yasmin revela o que pretende fazer caso se torne milhionária em janeiro de 2023:

"Eu compraria uma casa para a gente e iria investir na saúde da minha mãe. Também compraria um ponto para ela abrir um restaurante", conta.

O sorteio da Mega da Virada, pelo concurso n° 2550, ocorre neste sábado, às 20h. O prêmio deste ano é o maior de toda a história do sorteio, sendo também 32% superior ao prêmio de 2021, que foi de R$ 378 milhões.