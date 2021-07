Massa de ar seco diminui temperaturas na região Sudoeste do Pará

Nesta semana uma frente fria que cobre quase todo o Brasil diminuiu as temperaturas nas regiões Sul, Sudeste e Centro-oeste, chegando também ao Norte. No Pará, cidades como Jacareacanga, Altamira, São Félix do Xingu, Conceição do Araguaia, Cumaru do Norte, Santana do Araguaia, Novo progresso etc. Registram temperaturas de até 16 graus, no início da manhã. Márcio Lopes, meteorologista do Sistema de Proteção da Amazônia (SIPAM) explica as razões das baixas temperaturas.

"Essa zona [frente fria] já está se deslocando para o oceano, mas a massa de ar está se espalhando. O ar seco se desloca ali, influencia o Pará. Por conta da secura temos as temperaturas baixas mais cedo, devido as perda radioativas... O tempo fica firme o dia inteiro, sem nuvens e com umidade baixa, provoca as temperaturas baixas no Pará", explica Márcio.

Uma frente é uma zona de instabilidade, que divide duas massas de ar. Quando a massa de ar que está se deslocando é fria, chamamos de frente fria. Por causa do movimento de inclinação do eixo da terra, ela atinge o Sul e o Sudeste do Brasil, pegando um pouco do Centro Oeste, chegando ao extremo oeste da Amazônia. "Ela favorece as trocas radiativas, basicamente você tem uma área livre de nuvens, como nessas regiões do Estado, fica igual ao deserto... No período noturno, não tem nuvem para segurar esse calor, ele perde para atmosfera e faz com que o ambiente resfrie. Quando tem o sol, a radiação incide e eleva bastante a temperatura. A massa de ar seco vai dar variações de temperatura na região. 16 e 17 graus no início da manhã, mas também 34 graus à tarde. A umidade relativa do ar, bem baixa, pode oscilar entre 25% a 30% nos horários mais quentes da tarde", completa.

Como essa friagem é resultado do deslocamento do ar frio e seco, que ficou dessa massa de ar, a tendência é que ela termine nesta sexta-feira (2) e no sábado (3) as temperaturas no sudoeste paraense voltem ao normal.