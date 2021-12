Marituba segue vacinando a população nesta semana; confira o cronograma

Esta semana os moradores de Marituba que precisam tomar a primeira, segunda ou terceira dose da vacina anticovid-19 devem procurar exclusivamente o hospital Augusto Chaves, de segunda (27) a quinta-feira (30). O atendimento será realizado 24h por dia.

São vacinadas com a primeira dose pessoas a partir dos 12 anos de idade, com a segunda dose aqueles que receberam a primeira dose até o dia 29 de novembro. Recebem a terceira dose pessoas com idade acima dos 18 anos e com quatro meses da aplicação da segunda dose.