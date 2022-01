Marituba inicia vacinação contra covid-19 em 2022

A programação do Município de Marituba para a vacinação contra a covid-19, em 2022, começa nesta segunda-feira (3). Será aplicada a primeira dose em pessoas a partir dos 12 anos de idade; a segunda dose para aqueles que receberam a primeira dose até 6 de dezembro.

Recebem a terceira dose pessoas com idade acima dos 18 anos e com quatro meses da aplicação da segunda dose. Já para aqueles que estejam imunossuprimidos a Vacinação com a terceira dose ocorre 28 dias após a segunda dose. Faz-se necessária a aplicação da quarta dose para esse grupo quatro meses após a aplicação da terceira dose.

A gestão municipal informa que pPara se vacinar é necessário ir até um ponto de imunização portando os documentos: RG, CPF, Comprovante de residência e carteirinha de vacinação.

Locais e horários

Até esta sexta-feira (7), a vacinação será realizada em: Hospital Augusto Chaves (BR-316, Km 12), das 8 às 22 horas; USF Haifa Gabriel (rua Antônio Armando S/N, bairro Almir Gabriel), das 13 às 16h; UBS Gilson Rufino Gonçalves (travessa Antônio Maria Brito, 10, bairro Decouville), das 7 às 16h; USF José Coelho Serrão (rua Da Sagre, S/N, bairro Boa Vista),das 13 às 16h; USF Nova Marituba (Loteamento Imperial, S/N, bairro Nova Marituba), das 9 às 15h30; USF Adalúcio Calado Gabriel (praça Jarbas Passarinho, S/N, bairro Dom Aristides), das 13 às 16h.

No sábado (8) : Hospital Augusto Chaves (BR-316, KM 12) , das 8 às 12h.

Vacinação Itinerante

Nesta segunda-feira (3), a vacinação será providenciada na Igreja do Avivamento Semeadores do Evangelho, S/N, na rua 23 de Junho, na Comunidade Bom Sossego, no bairro Novo Horizonte, das 18 às 21h.