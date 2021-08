Marituba faz repescagem de 1ª dose para pessoas de 40 a 49 anos

Nesta terça-feira (17), o município de Marituba, na Grande Belém, segue a vacinação anticovid focando em dois calendários: repescagem de 1ª dose para pessoas de 40 a 49 anos sem comorbidade e 1ª e 2ª doses (prazo agendado) para profissionais da educação.

Das 8h às 14h, em três pontos: Instituto de Ensino de Segurança do Pará (Iesp), na rodovia BR-316 - KM 13; Igreja Quadrangular, na rua 21 de abril, 118, no Centro; e Universal Pirelli, na avenida Pirelli, R. Decouvile, em frente ao Sítio das Mangueiras. E das 18h às 6h (dia seguinte), no Hospital Augusto Chaves, na rodovia BR-316, KM 12.

Levar RG, CPF, cartão SUS, carteira de vacinação (se já tiver) e comprovante de residência de Marituba. Para profissionais que atuam na educação é necessário apresentar, também, uma declaração de vínculo empregatício.

Ao longo desta semana, o município segue com vários calendários de repescagem pelo critério de faixa etária e com a intensificação da vacinação para profissionais da educação. Confira o cronograma completo AQUI.