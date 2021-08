Marituba abre repescagem de vacinação anticovid para vários grupos

Nesta semana, o município de Marituba, na Região Metropolitana de Belém, promove uma série de repescagens a fim de levar imunização contra a covid-19 ao máximo de pessoas possível, conforme a quantidade de doses recebidas.

A partir deste domingo (15), o município intensifica a imunização dos profissionais que atuam na área da educação com a vacinação no Hospital Augusto Chaves no horário de 18h (noite) às 6h (manhã). Ao longo da semana, estes profissionais poderão se imunizar com a primeira ou segunda dose (se na carteirinha de vacinação já estiver no prazo) em qualquer ponto de vacinação, durante o horário de funcionamento.

Ainda neste domingo (18) será realizada uma repescagem para a população em geral, sem comorbidades, com idade de 18 e 19 anos. Para se imunizar contra o Coronavírus, é importante apresentar a seguinte documentação: RG, CPF, Cartão SUS, carteira de vacinação (se já tiver) e comprovante de residência de Marituba. Para profissionais que atuam na educação é necessário apresentar ainda uma declaração de vínculo empregatício.

A programação com repescagens à população seguirá durante toda a semana conforme o cronograma a seguir:

DOMINGO (15) – REPESCAGEM PARA A POPULAÇÃO EM GERAL, SEM COMORBIDADE COM IDADE ENTRE 18 E 19 ANOS E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

– HOSPITAL AUGUSTO CHAVES (BR-316 – KM 12)

Horário: 18h (noite) às 6h (manhã)

SEGUNDA-FEIRA (16) – REPESCAGEM PARA A POPULAÇÃO EM GERAL, SEM COMORBIDADE COM IDADE ENTRE 30 E 39 ANOS E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

– INSTITUTO DE ENSINO DE SEGURANÇA DO PARÁ – IESP (BR-316 – KM 13)

Horário: 8h às 14h

– HOSPITAL AUGUSTO CHAVES (BR-316 – KM 12)

Horário: 18h (noite) às 6h (manhã)

TERÇA-FEIRA (17) – REPESCAGEM PARA A POPULAÇÃO EM GERAL, SEM COMORBIDADE COM IDADE ENTRE 40 E 49 ANOS E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

– INSTITUTO DE ENSINO DE SEGURANÇA DO PARÁ – IESP (BR-316 – KM 13)

HORÁRIO: 8h às 14h

– IGREJA QUADRANGULAR (R. 21 de abril, 118 – Bairro: Centro)

HORÁRIO: 8h às 14h

– UNIVERSAL PIRELI (Av. Pirelli, R. Decouvile, em frente ao sítio das Mangueiras)

HORÁRIO: 8h às 14h

– HOSPITAL AUGUSTO CHAVES (BR-316 – KM 12)

Horário: 18h (noite) às 6h (manhã)

QUARTA-FEIRA (18) – REPESCAGEM PARA A POPULAÇÃO EM GERAL, SEM COMORBIDADE COM IDADE ENTRE 50 E 59 ANOS E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

– INSTITUTO DE ENSINO DE SEGURANÇA DO PARÁ – IESP (BR-316 – KM 13)

HORÁRIO: 8h às 14h

– IGREJA QUADRANGULAR (R. 21 de abril, 118 – Bairro: Centro)

HORÁRIO: 8h às 14h

– HOSPITAL AUGUSTO CHAVES (BR-316 – KM 12)

Horário: 18h (noite) às 6h (manhã)

QUINTA-FEIRA (19) – REPESCAGEM PARA A POPULAÇÃO EM GERAL, SEM COMORBIDADE COM IDADE DE 60 ANOS OU MAIS E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

– INSTITUTO DE ENSINO DE SEGURANÇA DO PARÁ – IESP (BR-316 – KM 13)

HORÁRIO: 8h às 14h

– UNIVERSAL PIRELI (Av. Pirelli, R. Decouvile, em frente ao sítio das Mangueiras)

HORÁRIO: 8h às 14h

– HOSPITAL AUGUSTO CHAVES (BR-316 – KM 12)

Horário: 18h (noite) às 6h (manhã)

SEXTA-FEIRA (18) – REPESCAGEM PARA A POPULAÇÃO EM GERAL, SEM COMORBIDADE COM IDADE DE 18 E 19 ANOS E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

– INSTITUTO DE ENSINO DE SEGURANÇA DO PARÁ – IESP (BR-316 – KM 13)

HORÁRIO: 8h às 14h

– HOSPITAL AUGUSTO CHAVES (BR-316 – KM 12)

Horário: 18h (noite) às 6h (manhã)