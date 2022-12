Marinha realiza parada naval e visitação a embarcações neste fim de semana em Belém

A Marinha do Brasil realizará uma parada naval, com traslado de navios, neste sábado (10), entre a Base Naval de Val-de-Cães e o Mercado Ver-o-Peso, em Belém. O evento será alusivo ao Dia do Marinheiro, comemorado no próximo 13 de dezembro.

A data marca o nascimento do patrono da Força, Almirante Joaquim Marques Lisboa, o Marquês de Tamandaré. Quem estiver em locais turísticos, como Ver-O-Rio, Estação das Docas e Ver-O-Peso, poderá apreciar a parada, que contará, ainda, com o Navio de Apoio Oceânico “Iguatemi”, o Navio-Patrulha “Bocaina”, o Navio-Patrulha “Pampeiro”, a Lancha de Operações Ribeirinhas Blindada “Amazonas” e o Aviso-Auxiliar “Breves”.

O evento terá programação também no domingo (11): o Navio-Patrulha “Bocaina” e o Navio-Patrulha Guarujá estarão abertos para visitação pública, no Cais da Escadinha, ao lado da Estação das Docas, das 11h às 16h. A entrada é gratuita.

Incorporado à Marinha do Brasil em 10 de julho de 1998, o “Bocaina” é equipado com um canhão de 40 mm e duas metralhadoras. Tem 47,6m de comprimento, boca (largura) de 10,5m e calado (medida da parte submersa) de 3,1m. Incorporado à Marinha do Brasil em 30 de novembro de 1999, o “Guarujá” é equipado com um canhão de 40mm e duas metralhadoras. Tem 46,5m de comprimento, boca de 7,5m e calado de 2,3m.

Cerimônia cívico-militar

No Dia do Marinheiro, 13 de dezembro (terça-feira), o Comando do 4º Distrito Naval realizará a cerimônia cívico-militar de imposição da Medalha Mérito Tamandaré, concedida a autoridades civis e militares que contribuíram para o fortalecimento das tradições da Marinha do Brasil. O evento será realizado no Centro de Instrução Almirante Braz de Aguiar, para convidados.