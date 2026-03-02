Marés acima de 3 metros elevam risco de alagamentos em Belém; saiba mais
O cenário exige atenção redobrada da população, especialmente em áreas mais baixas e próximas a canais
Até a próxima segunda-feira (8), Belém deve enfrentar uma sequência de marés elevadas, com picos que podem ultrapassar 3,3 metros, segundo dados do serviço de Tábua de Marés e previsões marítimas. O cenário exige atenção redobrada da população, especialmente em áreas mais baixas e próximas a canais, onde o escoamento da água pode ser comprometido.
As previsões indicam que, já nos primeiros dias do mês, os níveis superam 3,1 metros, alcançando marcas acima de 3,3 metros entre os dias 2 e 8 de março. A variação pode ser influenciada pela dinâmica lunar e pelas condições naturais do encontro entre rio e oceano, característica da região.
Após esse período mais crítico, as marés continuam elevadas. Entre os dias 9 e 15 de março, os picos devem variar entre 2,6 e 3,0 metros, níveis ainda considerados significativos, sobretudo quando associados às chuvas intensas típicas desta época do ano. A combinação de maré alta e precipitação pode resultar em alagamentos rápidos em pontos com histórico de retenção de água.
Operação Inverno
Diante das previsões, a Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Zeladoria e Conservação Urbana (Sezel), reforçou a Operação Inverno, ação permanente de limpeza e manutenção da rede de drenagem.
As equipes atuam diariamente na limpeza manual de Poços de Visita (PVs) e Bocas de Lobo (BLs), além de utilizar hidrojatos para desobstrução de tubulações. Também há frentes de trabalho nos canais urbanos, com cerca de 100 profissionais e 30 caçambas destinadas à retirada de resíduos acumulados.
A intensificação ocorre justamente no período em que a maré alta coincide com a estação mais chuvosa, aumentando o desafio para o sistema de drenagem da capital.
Pontos priorizados
Entre os trechos que receberam atenção especial das equipes estão:
•Travessa do Chaco, entre Almirante Barroso e João Paulo II;
•Passagem Brasília, no Guamá;
•Panorama XXI;
•Parklândia;
•Barão de Mamoré, entre Conselheiro Baltazar e Gentil Bittencourt;
•Pariquis, entre Alcindo Cacela e 14 de Março;
•Doca com Manoel Barata.
Essas áreas apresentam histórico de acúmulo de água ou dificuldade de escoamento em dias de chuva forte e maré elevada.
Como acionar os serviços
Moradores que identificarem bocas de lobo entupidas, entulho acumulado ou outros problemas que afetem a drenagem podem acionar o Disk Entulho pelo número (91) 98499-0059.
A recomendação é que as solicitações sejam feitas com antecedência, principalmente em dias com previsão de maré alta e chuva, para que o atendimento ocorra de forma mais rápida e contribua para a redução de transtornos.
