Marcha Contra as Drogas em Belém faz alerta para prevenção

Um dos principais eventos da Semana Paraense de Prevenção e Combate ao Uso de Drogas (20 a 26 de junho) ocorreu neste sábado (25): a Marcha Contra as Drogas, em Belém. O evento mobilizou escolas, instituições de saúde e pessoas ligadas ao Conselho Estadual Sobre Drogas. A ação teve apoio da Assembleia Legislativa do Estado do Pará.

Neste ano, o tema da marcha foi “A prevenção é o melhor caminho”. A manifestação começou em frente ao Theatro da Paz e a caminhada seguiu até a avenida Nazaré, perto da Basílica Santuário. Neste domingo (26), haverá o encerramento da programação com um torneio de vôlei, também alusivo ao tema da prevenção à drogadição. Será às 8h, no ginásio da Uepa, na avenida João Paulo II.

Cerca de 275 milhões de pessoas usaram drogas no mundo inteiro nos últimos anos, de acordo com o Relatório Mundial sobre Drogas das Nações Unidas, divulgado em 2021.