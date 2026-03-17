Maquiagem pode causar problemas? Saiba como evitar danos à pele

A maquiagem está presente no cotidiano de muitas pessoas, seja para valorizar a aparência, fortalecer a autoestima ou atender às demandas do dia a dia. Mas, quando aplicada de maneira incorreta ou sem os cuidados adequados, pode favorecer o aparecimento de irritações, alergias e outros problemas de pele.

Na Policlínica Metropolitana do Pará, em Belém, a especialidade de dermatologia reforça que o uso de cosméticos exige atenção à qualidade dos produtos, à higiene e, principalmente, à rotina adequada de limpeza da pele. Segundo a médica dermatologista da unidade, Isabele Martins Saldanha, o uso frequente de maquiagem não é, por si só prejudicial, desde que venha acompanhado dos cuidados corretos. “O problema costuma surgir quando a maquiagem é utilizada sem higiene adequada, por longos períodos ou sem a remoção correta ao final do dia. Nessas situações, os poros podem ficar obstruídos e favorecer inflamações ou irritações na pele”, explica.

Entre as alterações mais comuns estão acne cosmética, dermatite de contato (reações alérgicas), irritações cutâneas e aumento da oleosidade. Segundo a especialista, a escolha inadequada dos produtos também pode agravar condições já existentes. “Alguns cosméticos podem intensificar manchas ou sensibilidades pré-existentes, especialmente quando não são indicados para o tipo de pele da pessoa”, disse.

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Escolha dos produtos é fundamental

A atenção na escolha dos produtos é fundamental para evitar reações indesejadas. Cosméticos sem procedência, vencidos ou inadequados para o tipo de pele aumentam o risco de problemas dermatológicos. “O ideal é optar por produtos dermatologicamente testados e específicos para cada tipo de pele: oleosa, seca, mista ou sensível. Também é importante verificar a validade e evitar compartilhar maquiagem, já que isso pode facilitar a transmissão de bactérias e fungos”, afirmou Isabele.

Outro hábito que merece atenção é dormir maquiada, considerado um dos mais prejudiciais à saúde da pele. Durante o sono, ocorre o processo natural de renovação celular, que pode ser comprometido pela obstrução dos poros. “Isso pode causar acne, irritações, ressecamento e até contribuir para o envelhecimento precoce”, alertou a dermatologista.

Prazo de validade

O prazo de validade dos produtos também deve ser observado. Cosméticos vencidos podem sofrer alterações químicas e microbiológicas, aumentando o risco de alergias, irritações e infecções, além de perderem sua eficácia. Para pessoas com pele sensível, a recomendação é priorizar produtos hipoalergênicos, sem fragrâncias, e realizar testes em pequenas áreas antes do uso contínuo. Manter uma rotina de hidratação e evitar o uso excessivo de produtos também são medidas importantes.

A limpeza adequada da pele ao final do dia é essencial para prevenir o acúmulo de resíduos e a obstrução dos poros. “A rotina ideal inclui três etapas: remover a maquiagem com demaquilante ou água micelar, lavar o rosto com sabonete adequado ao tipo de pele e, por fim, aplicar hidratante. Durante o dia, o uso de protetor solar é indispensável”, recomendou Isabele.

Quando procurar um especialista

Sinais persistentes como vermelhidão, coceira, descamação, acne frequente ou manchas devem ser avaliados por um dermatologista. “O profissional poderá indicar o tratamento adequado e orientar sobre os produtos mais indicados para cada caso”, observou.

A diretora técnica da unidade, Camylla Rocha, destacou que a Policlínica Metropolitana, como serviço de atenção secundária do Sistema Único de Saúde (SUS), oferece atendimento especializado à população. “A unidade disponibiliza consultas e exames que auxiliam no diagnóstico e tratamento de doenças dermatológicas, garantindo um cuidado qualificado e acessível”, afirmou.

No Mês da Mulher, o alerta é direto: cuidar da pele também é uma forma de cuidar da saúde. “Adotar hábitos de higiene adequados, buscar informação e procurar avaliação profissional quando necessário são atitudes fundamentais para preservar o bem-estar e a autoestima”, concluiu Camylla.

Administrada pelo Instituto de Saúde Social e Ambiental da Amazônia (ISSAA), a Policlínica Metropolitana é pioneira entre os serviços de policlínicas do Governo do Estado do Pará, oferecendo atendimentos 100% gratuitos por meio da Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), com consultas especializadas e exames voltados ao diagnóstico e tratamento de diversas doenças.



4 cuidados essenciais com o uso de maquiagem:

Higienizar corretamente a pele e os produtos

Manter a pele limpa antes e depois da maquiagem é fundamental. Também é importante não compartilhar itens e garantir que pincéis e esponjas estejam sempre higienizados.

Remover a maquiagem antes de dormir

Dormir maquiada pode obstruir os poros, causando acne, irritações e até envelhecimento precoce. A limpeza deve incluir demaquilante, sabonete adequado e hidratação.

Escolher produtos adequados ao tipo de pele

Usar cosméticos específicos (para pele oleosa, seca, mista ou sensível) e dermatologicamente testados ajuda a evitar alergias e outras reações.

Ficar atento à validade e procedência dos produtos

Produtos vencidos ou de origem duvidosa podem causar irritações, infecções e perder a eficácia, aumentando os riscos para a saúde da pele.