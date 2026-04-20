Manutenção emergencial deixa bairros de Belém sem água nesta segunda (20)

Vários bairros de Belém amanheceram sem abastecimento de água nesta segunda-feira (20). A interrupção ocorre devido a uma manutenção emergencial para reparo de vazamento, conforme informou a concessionária Águas do Pará.

Entre as áreas afetadas estão Campina, Comércio, Batista Campos, Umarizal, Nazaré, Guamá, São Brás, Fátima e Canudos, além de partes dos bairros Cidade Velha, Reduto, Jurunas, Pedreira, Cremação, Condor e Marco.

Nota

Por meio de nota, a Águas do Pará informou que, nesta segunda-feira (20), suas equipes seguem atuando no reparo de um vazamento na rua Veiga Cabral, no bairro Batista Campos, em Belém.

O serviço foi iniciado no último domingo (19), no entanto, após a conclusão do reparo, outro vazamento na rede foi identificado e, devido à complexidade da intervenção, foi necessário estender o tempo de atuação. Por isso, o abastecimento de água segue interrompido nos seguintes bairros: Campina, Comércio, Batista Campos, Umarizal, Nazaré, Guamá, São Brás, Fátima, Canudos, além de partes dos bairros Cidade Velha, Reduto, Jurunas, Pedreira, Cremação, Condor e Marco.

A previsão é de que o serviço termine na tarde de hoje e, após a finalização dos trabalhos, o abastecimento será retomado de forma gradativa, podendo levar algumas horas até a completa normalização do sistema.

A concessionária reforça que a população pode registrar ocorrências, como vazamentos, por meio dos canais oficiais de atendimento, disponíveis 24 horas por dia: telefone e WhatsApp (0800 091 0091), site ou aplicativo Águas App.