Manifestantes do MBL se reúnem em ato contra Lula e Bolsonaro em Belém

Manifestantes do Movimento Brasil Livre (MBL) se reuniram para um ato na tarde deste domingo, 12, em Belém. Os participantes pedem o impeachment do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e também focaram em críticas ao ex-presidente Lula.

Os simpatizantes do MBL se concentraram na pracinha que fica no cruzamento entre a Avenida Visconde de Souza Franco e Rua Bernal Couto, no bairro do Umarizal. Algumas dezenas de manifestantes ficaram na praça ao lado de um trio elétrico, de onde lideranças do movimento gritavam palavras de ordem.

A maioria dos manifestantes também usava camisas que diziam "Nem Lula & Nem Bolsonaro". De acordo com os organizadores, o ato que iniciou às 16h, deve seguir até às 21h, no mesmo local.

Netto Marques, um dos organizadores da manifestação, lembrou que o MBL vem se posicionando contra o governo Bolsonaro desde o início. "Houve essa ruptura de proximidade quando a gente observou algumas posturas não muito boas do presidente, isso lá em 2019, depois de ele assumir. Recentemente, após as posturas antidemocráticas, com ensaios de possíveis golpes ali, rupturas institucionais, a gente conversou com os presidentes de partidos localmente, nacionalmente, e a gente se mobilizou e organizou essas legendas para estarem conosco aqui numa primeira manifestação de várias que vão acontecer. Assim como no passado nós fizemos pelo impeachment da Dilma, faremos para o governo Bolsonaro também", destacou Netto.

Ainda segundo o organizador, a manifestação contou com mobilização do movimento Livres, partidos Novo, PDT, PSB, Cidadania, Podemos, assim como integrantes de uma linha anti-Lula do PSOL.

O estudante de Direito Gabriel Monteiro, 24, participou da manifestação. Ele disse que não compactua com todas as pautas do MBL, mas estava lá pelo pedido de impeachment do presidente Bolsonaro.

"A proposta que eles [MBL] estavam propugnando antes de todo o protesto de hoje era que qualquer pessoa viesse para levar a puta do 'Fora Bolsonaro'", declarou.