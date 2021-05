Manhã de sol leva milhares ao Parque do Utinga neste domingo (30)

A manhã de sol deste domingo (30) atraiu milhares de pessoas aos espaços públicos de lazer de Belém. No Parque do Utinga, a corrida à área verde registra filas para acesso ao estacionamento durante a manhã. O público compareceu em peso, incentivado pela mudança de bandeiramento que regula o controle da epidemia de covid-19 na capital. No Bosque Rodrigues Alves a procura também animou a manhã. Veja:

Na entrada do parque, a administração fazia o controle de acesso e dava orientações sobre os protocolos vigentes. Na área ambiental, centenas de famílias e grupos de esportistas aproveitaram a manhã. O gerente o Parque do Utinga, Edelber dos Santos, explicou que atualmente o parque trabalha com apenas metade de sua lotação, em torno de 1,5 mil pessoas por vez. Ele destacou ainda que funcionários do local fazem fiscalização ao longo de todo o percurso do parque, para verificar o uso de máscaras, por exemplo.

A estudante Debora Melo foi ao parque pela primeira vez neste domingo, acompanhada da mãe, a motorista Eulalia Melo. As duas fizeram passeio de bicicleta, mas dissera ficar incomodadas com a falta de respeito a alguns protocolos de segurança pelos visitantes. Eulalia destacou a falta de distanciamento em filas, por exemplo, assim como a falta do uso de máscara por algumas pessoas.

As duas disseram ter gostado do local e do passeio, mas ficaram preocupadas com os protocolos de segurança, como os das bicicletas alugadas. Debora diz ter visto apenas o selim das bicicletas serem higienizados antes do aluguel.

A cirurgiã-dentista Tatianna Amanajás também visitava o parque pela primeira vez neste domingo, e foi acompanhada da família, incluindo os três filhos pequenos. Ela disse que pelo espaço ser aberto, se sentiu segura para levar as crianças. Disse também se sentir incomodada com a falta do uso de máscara por algumas pessoas em alguns momentos, mas que voltaria ao local com os filhos.

Procura pelo Utinga ganhou fôlego após mudança no bandeiramento (Igor Mota / O Liberal)

Bosque também teve grande procura

No Bosque Rodrigues Alves, que foi recentemente reaberto ao público, após três meses fechado, a procura também foi grande.

Filas se formaram na porta da área verde do Marco. Protocolos contra o coronavírus eram respeitados dentro do espaço ambiental.

Bosque foi reaberto recentemente, após três meses fechado (Igor Mota / O Liberal)

Mesmo com algumas medidas de segurança como medição de temperatura na entrada, teve quem ficasse insatisfeito com os protocolos adotados pelo Bosque Rodrigues Aves. A dona de casa Camila Corrêa visitava o local com a família, e disse não ter visto álcool em gel em nenhum ponto do parque. Ela destaca que dentro do local também houve aglomeração em alguns pontos. "Com todo mundo usando máscara está ótimo. As pessoas estão tendo cuidado, mas dentro não há fiscalização", diz.

Camila disse ter ficado preocupada com as aglomerações dentro do local, e disse que vai pensar bem antes de trazer o filho novamente ao local.