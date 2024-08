Manhã de Dia dos Pais em Belém é marcada por diversão e alegria na praça da República

O Dia dos Pais, comemorado neste domingo (11), teve um clima diferente e especial para quem optou por passear com os filhos na praça da República, em Belém. Apesar do sol e da temperatura chegar aos 32ºC, a manhã foi marcada por muita felicidade em família e fortaleceu laços com mais momentos para ficar na lembrança: o local mostrou cenas variadas de envolvimento, como piquenique, brincadeiras, risos e companheirismo para homenagear a figura paterna tão importante na construção do ser humano.

Um exemplo disso foi o de Elielson Barbosa, de 37 anos. Pai de três meninas, Izabelly Barbosa, Camilla Barbosa, Sofia Barbosa, de 10, 9 e 6 anos, respectivamente, ele teve o dia todo planejado pela família - desde o café da manhã, até as roupas que cada um iria usar. A agenda começou com um piquenique na praça. “A minha missão, na verdade, é preparar elas para a vida. Preparar elas para que, no dia que elas puderem chegar a ser mães, ser profissionais, elas sejam boas profissionais, uma boa pessoa para a sociedade”, diz.

“Deus nos dá o privilégio de ser pai para a gente poder educar nossas filhas da melhor maneira possível. Então, a gente procura dar o melhor que a gente pode para elas. E dentro das nossas condições, a gente tenta também fazer o melhor que a gente consegue. Essa ideia de virem para a praça foi delas, elas que planejaram o dia de hoje, falaram que elas que iam organizar, aí escolheram a roupa que a gente ia sair, elas prepararam tudo, aí organizaram tudo para a gente vir, eu estou por conta delas hoje”, destaca Elielson.

Novidade

Apesar de ser pai de três filhos adultos, Edson Araújo, técnico em eletrotécnica de 52 anos, está vivendo uma novidade diária desde que o caçula, Rafael Araújo, 6, nasceu. Eles, junto com a família, também aproveitaram o domingo de comemoração na praça para tornar o dia mais especial. “Ser pai hoje é difícil, né? Não é fácil. Mas, assim, a gente tem que estar presente. A presença é essencial. Isso que eu faço, apesar de eu trabalhar em Barcarena [município do Pará]. Eu saio de madrugada e chego à noite”.

Edson e Rafael Araújo (Thiago Gomes / O Liberal)

A correria da rotina é uma barreira que o técnico tenta superar diariamente para fazer parte da vida do filho. “O tempo que eu tenho livre é para ele. A gente tenta preencher aquele tempo que a gente não tem. A gente veio [para a praça] dar uma voltinha e aproveitar”, conta. O presente de Dia dos Pais foi um relógio, escolhido com carinho pelo filho - que tem boas lembranças dos momentos de união e diversão juntos. “Um dia, meu pai me levou para ver o pôr do sol e para assistir Meu Malvado Favorito 4, foi muito legal”, disse a criança.

Pai solo destaca missão

Diego Souza, de 41 anos, é inspetor de uma escola privada de Belém e não deixa passar em branco todas as oportunidades que tem para comemorar datas importantes com o filho, Arthur Souza. Para ele, que é pai solo, a missão de cuidar do menino é a mais importante da vida. “A cada dia é uma descoberta nova. A cada dia eu aprendo com ele coisas novas. Ele é o motivo da minha vida e celebrar o dia de hoje é gratificante para mim. O tempo que eu tenho, eu dedico para ele”, pontua.

Diego Souza e o Filho Arthur (Thiago Gomes / O Liberal)

A ideia de passear na praça para marcar o Dia dos Pais rendeu ainda mais união à família, que fez do abraço mútuo e dos momentos juntos um lugar para chamar de lar. “O tempo é tão passageiro, é tão rápido… Uma velocidade luz que, se a gente não aproveitar, o tempo passa muito rápido, eles crescem, né? Mas ainda continuam morando dentro da gente, para sempre”, finaliza Diego.