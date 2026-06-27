Mangal das Garças recebe programação infantil com oficinas e atividades sobre a fauna amazônica
Momento Ecozoo e Projeto Ecoarte oferecem atividades educativas e oficinas criativas a partir das 9h
O Parque Zoobotânico Mangal das Garças promove neste domingo (28) uma programação voltada para crianças e famílias com atividades gratuitas de educação ambiental e oficinas criativas. A partir das 9h, os visitantes poderão participar do Momento Ecozoo e do Projeto Ecoarte, iniciativas que unem lazer, aprendizado e contato com a natureza.
A programação começa com o Momento Ecozoo, atividade que apresenta ao público uma espécie da fauna amazônica a cada edição. Desta vez, os visitantes poderão conhecer mais sobre a marreca-asa-de-seda (Amazonetta brasiliensis), uma ave aquática de pequeno porte pertencente à mesma família dos patos e gansos.
Segundo a técnica ambiental do parque, Beatriz Tavares, a espécie vive em ambientes como lagoas e córregos, onde busca alimento composto principalmente por plantas aquáticas, insetos, mariscos, minhocas e grãos.
"No Mangal das Garças, os indivíduos constroem ninhos próximos aos lagos, onde a fêmea deposita de seis a nove ovos. É uma espécie de hábito predominantemente diurno, geralmente observada em casais ou pequenos bandos, convivendo pacificamente com outras aves da mesma família", explica.
Oficina incentiva criatividade das crianças
Após o Ecozoo, o Projeto Ecoarte promove uma oficina temática em que as crianças poderão confeccionar acessórios inspirados nas festas juninas e na Copa do Mundo, como brincos, chaveiros, tiaras e outros itens.
A atividade será conduzida pelo coletivo A Cumbuca – Oficinas Criativas e tem como objetivo estimular a criatividade e a imaginação dos participantes por meio de atividades manuais.
Programação diária do parque
Além das atividades especiais de domingo, o Mangal das Garças mantém uma programação diária com ações de educação ambiental e manejo dos animais.
Confira os horários:
- 8h30: alimentação das iguanas;
- 10h: soltura das borboletas (mediante consulta na bilheteria);
- 10h15: alimentação das tartarugas;
- 10h30: passeio com aves de rapina diurnas (de terça a sexta-feira);
- 11h, 15h e 17h30: alimentação das garças;
- 16h30: passeio com corujas (de terça a sexta-feira).
Serviço
Projeto Ecoarte - Oficina de acessórios especiais
Local: Anfiteatro do Parque Zoobotânico Mangal das Garças - rua Carneiro da Rocha, s/n, bairro Cidade Velha, em Belém
Horário: 9h
Espaços monitorados: Borboletário, Farol de Belém e Memorial Amazônico da Navegação
Ingresso R$ 9,00 (inteira) e R$ 4,50 (meia).
Palavras-chave
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA