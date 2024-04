Mandarim: instituto Confúcio na Uepa oferta 50 vagas para turmas do idioma abertas ao público

Interessados em aprender mandarim poderão se inscrever, nos dias 03 e 04 de abril (quarta e quinta-feira), para as turmas de nível 1 do Curso de Mandarim, com 50 vagas ofertadas pelo Instituto Confúcio (IC), na Universidade do Estado do Pará (Uepa). A solicitação de inscrição para as aulas do Instituto Confúcio na Uepa 2024.1 deve ser feita de forma on-line, por meio de link disponível aqui, somente nos dois dias pré-determinados.

As vagas serão preenchidas por ordem de inscrição e concedidas apenas aos candidatos que apresentarem os documentos solicitados corretamente. Serão ofertadas sete turmas, sendo cinco para as segundas e quartas, e duas nas terças e quintas, com horários pela manhã e à tarde.

VEJA MAIS

Atualmente, o Instituto Confúcio conta com 300 alunos de mandarim e seis professores chineses. São 240 alunos que se formaram pelo IC na Uepa, informou o diretor brasileiro Antonio Silva, acrescentando que “alguns tiveram oportunidade de conseguir bolsa de estudo e aperfeiçoar seu aprendizado de Mandarim por um ano na Universidade Normal de Shandong, na China”, por meio de intercâmbio.

Para esta nova chamada de alunos, a direção do IC, formada por Antonio Silva e pela diretora chinesa Sun Jing, a expectativa é de grande procura. “O domínio da língua chinesa hoje se tornou importante, principalmente nas relações comerciais. Estamos em um mundo em que as fronteiras diminuíram, contudo o domínio de uma língua estrangeira é fundamental para aproximação nas mais diversas áreas. Desejamos que mais alunos tenham a chance de estudar na China para aperfeiçoamento do seu aprendizado de Mandarim”, disse o diretor.

Documentos obrigatórios para inscrição

Idade mínima de 16 anos completos (somente para a comunidade externa).

RG (frente e verso – digitalizado e legível).

CPF (digitalizado).

Foto 3×4 (digitalizada e com fundo sólido) – deve ser anexada uma foto 3×4 nos padrões para documento. Não serão aceitas selfies e outras imagens que não se encaixem no padrão de foto para documento.

Se for aluno da Uepa, enviar comprovante de matrícula referente a 2024 (digitalizado).

Se for servidor da Uepa, comprovante de vínculo atualizado (digitalizado).

É necessário que todos preencham o termo de compromisso, que deve ser impresso e preenchido a mão, disponível aqui.

Cronograma

Inscrições: 03 e 04/04/2024 (até as 23h59 do dia 04/04)

Prazo de resposta do Instituto Confúcio por e-mail: até o dia 05/04/2024 (somente por e-mail)

Início das aulas: 08/04/24 (para turmas de segunda e quarta) e 09/04/24 (para turmas de terça e quinta)

Para mais informações, entrar em contato com a secretaria do Instituto Confúcio via e-mail institutoconfucio@uepa.br.

Com informações da Agência Pará

Eva Pires (estagiária sob supervisão de João Thiago Dias, coordenador do núcleo de Atualidade)