Malhação de Judas: Fumbel libera vias para manifestação na Cremação

A Fundação Cultural do Município de Belém informou, em nota na tarde desta sexta-feira (8), que "irá contribuir com a liberação das vias, estrutura e logística para o evento Malhação de Judas 2022" no bairro da Cremação. Os gestores da Fundação observaram que a programação cultural será de responsabilidade da comunidade do bairro envolvida na Malhação.

A Malhação de Judas é uma tradição na Cremação. Associações de Malhadores de Judas organizam a manifestação para o sábado que antecede à Páscoa. É realizado, então, o Velório do Judas, com atrações musicais e brincadeiras para crianças ao longo da sexta-feira, neste caso, no dia 15. No sábado (16), ocorre a malhação de bonecos envolvendo críticas sociais.