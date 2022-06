Mais dois macacos do Bosque foram encontrados mortos, informa Prefeitura de Belém

Ao todo, 10 macaquinhos do Bosque Rodrigues Alves morreram nos últimos dias, como confirma a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Belém (Semma). Por nota, o órgão informou que "...mais dois macacos foram encontrados mortos no interior do Parque Zoobotânico, um deles já em estado decomposto e outro, que tinha acabado de falecer". A informação foi divulgada nesta quinta-feira (16).

"A Semma informa ainda, que tem recebido apoio do Instituto Evandro Chagas, do Centro Nacional de Primatas, que em conjunto com o setor de Fauna do Bosque Rodrigues Alves estão trabalhando para capturar macacos vivos, a fim de colher material para análise com objetivo de identificar com precisão a causa ou as causas das mortes já ocorridas", diz a nota.

Inicialmente, o IEC informou que os laudos não mostram doenças como raiva ou febre amarela. Outro laudo está sendo produzido pela Universidade Federal Rural da Amazônia (Ufra), que tem um prazo de 30 dias para entrega, o que já deve ocorrer no começo de julho. Essa outra investigação pode revelar se eles, de fato, foram intoxicados por alimentação indevida.

A Divisão Especializada em Meio Ambiente e Proteção Animal (Demapa) da Polícia Civil e a Polícia Científica do Pará estão acompanhando o caso.