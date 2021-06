Mais de 70 mil pessoas foram imunizadas em Belém em dois dias

Em dois dias, cerca de 74 mil pessoas receberam uma dose de vacina contra covid-19, em Belém. O balanço foi divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), nesta sexta-feira, dia em que a mega operação de antecipação da vacina espera alcançar 110 mil doses aplicadas.

Na quarta-feira, num dia tumultado em todos os postos de vacinação, foram 34 mil pessoas atendidas. Nesta quinta-feira (17), foram 40 mil pessoas. Nesta sexta, a vacinação segue até 17h e com movimentação intensa, porém, mais organizada que nos últimos dois dias.

"Para garantir o bom andamento da vacinação a Sesma ampliou os pontos de vacinação na capital paraense. Só esta semana nove novos pontos foram abertos. São eles: Casa de Plácido, Estação das Docas, Colégio do Carmo, Castanheira Shopping, Embarcação Aviso Auxiliar Breves, Shopping Pátio Belém, Centro de Ciências Sociais e Educação da Uepa, Faculdade Cosmopolita e Escola Rosalina Cruz", informa o órgão. Agora são 26 pontos.

Governo do Estado e Prefeitura de Belém formaram uma grande operação para aumenta a cobertura vacinal de primeira dose e segunda dose na capital. Até o final de setembro, a meta é levar ao menos a primeira dose para todas as pessoas com 18 anos ou mais, como anunciou o governador Helder Barbalho (MDB).