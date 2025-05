Mais de 6 mil alunos de escolas municipais de Belém terão internet Starlink; entenda

As escolas municipais de Belém vão contar com a internet Starlink, que pode ser acessada em áreas de difícil acesso com alta velocidade. O prefeito de Belém, Igor Normando, anunciou a novidade e disse que mais de 6 mil alunos serão contemplados com a conexão, o que inclui 10 escolas e 5 anexos da Escola Bosque, em ilhas de Outeiro, além de unidades em Mosqueiro.

“Antes, a realidade era outra: escolas sem conexão, estudantes das ilhas sem acesso à internet e servidores enfrentando dificuldades para realizar seu trabalho e ampliar as possibilidades de ensino”, disse na publicação feita no Instagram na quarta-feira (21/5). “Com o apoio do Governo do Pará, estamos levando internet de alta velocidade para 10 escolas e 5 anexos da Escola Bosque, em ilhas de Outeiro, além de unidades em Mosqueiro”, acrescentou.