Mais de 50% da população de Ananindeua já recebeu a 1ª dose anticovid

Com população estimada em mais de 535 mil pessoas, Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém (RMB), já aplicou a 1ª dose anticovid em mais de 50% do total de moradores. De janeiro, quando a campanha de imunização contra o novo coronavírus começou, até a segunda-feira (09), o município aplicou 270.445 primeiras doses e 78.850 segundas doses, totalizando 349.295 unidades aplicadas. São dados consolidados da Diretoria de Vigilância em Saúde (DVS) de Ananindeua.

O calendário de 1ª dose parou na segunda-feira (09), quando Ananindeua foi o primeiro município da Região Metropolitana de Belém a vacinar adolescentes de 17 anos. Por enquanto, ainda não há previsão para seguir com a vacinação por faixa etária.

"A Secretaria Municipal de Saúde de Ananindeua (Sesau) informa que, em razão da falta de vacinas suficientes, não haverá calendário de vacinação com a primeira dose do imunizante contra a Covid-19 nesta quarta-feira (11). A continuidade da vacinação sempre ocorre à medida que novas doses chegam", destacou, em nota.

Em cinco meses, a gestão municipal conseguiu concluir a vacinação do grupo prioritário de pessoas com mais de 18 anos com comorbidades e iniciou a vacinação de pessoas sem comorbidades. Agora, no início do mês de agosto, a Prefeitura Municipal finalizou o grupo de pessoas com mais 18 anos sem comorbidades e decresceu a faixa etária de 17 anos.

O prefeito de Ananindeua, Daniel Santos, comentou a estratégia do município em seguir vacinando com a primeira dose os menores de 18 anos. "Nós percebemos que muitos jovens que iam completar 18 anos ainda neste ano ficaram sem tomar a vacina, e por isso nós abrimos o calendário de vacinação para este público de 17 anos. É uma felicidade ver essa quantidade de jovens se vacinando e, principalmente, ver o calendário de vacinação de Ananindeua progredindo", disse o gestor.

2ª dose

Por conta do início das aulas híbridas (remoto e presencial), que estão previstas para o mês de setembro, a Prefeitura de Ananindeua, antecipou, em aproximadamente um mês, a 2ª dose da Astrazeneca para os profissionais da rede municipal de ensino. O grupo é formado por professores, merendeiras, serventes e outros servidores que atuam na educação do município.

O plano de vacinação para esse grupo começou nesta terça (10) e segue até a próxima quinta-feira (12). Apenas com a 2ª dose da Astrazeneca, que estava prevista para setembro. Das 8h às 13h, no auditório da sede da Secretaria Municipal de Educação (Semed), na avenida Magalhães Guanabara. Os profissionais devem atentar para o dia agendado, de acordo com a instituição onde atuam.