Mais de 5 mil pessoas celebram o aniversário do vereador Neném Albuquerque com gastronomia e shows

Belém viveu um domingo marcado por alegria, música, cultura popular e gratidão. O vereador licenciado e atual presidente do IGEPPS, Neném Albuquerque, reuniu mais de 5 mil pessoas no Espaço Náutico Marine Clube para comemorar seu aniversário em grande estilo.

O evento, contou com um delicioso costelão, show de prêmios e apresentações de artistas como Rodrigo Alves, I Love Pagode, Edilson Morenno, Suanny Batidão e Baladeiros, que garantiram a animação do público do início ao fim.

Mais de 5 mil pessoas celebram o aniversário do vereador Neném Albuquerque com cultura, gastronomia

Um dos grandes destaques da festa foi o Espaço COP (Casa de Origem da Pesca), que trouxe o melhor da gastronomia regional com a força das produtoras rurais de Curuçá. O público pôde saborear ostra fresca, camarão assado, turu, caldo de ostra e caldo de camarão, promovendo a valorização da produção local e da culinária amazônica.

Emocionado com a grande participação popular, Neném Albuquerque fez questão de agradecer. “Meu coração está transbordando de gratidão. Ver mais de cinco mil pessoas reunidas aqui, celebrando comigo, é uma emoção que não cabe em palavras. Quero agradecer a Deus por mais um ano de vida e a cada pessoa que veio compartilhar essa alegria. A festa é do povo, é para o povo, e eu sigo com o compromisso de retribuir esse carinho com muito trabalho e dedicação por Belém e pelo Pará inteiro”, declarou.

A celebração também teve sorteios de prêmios que incluíam eletrodomésticos, bicicleta, fogão, geladeira, TV, celular, entre outros, reforçando o compromisso social de Neném com a população.

Com uma mistura envolvente de festa popular, cultura, gastronomia e solidariedade, o aniversário de Neném Albuquerque se consolidou como uma verdadeira manifestação de carinho e união popular.